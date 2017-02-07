Дзен – творчество от «Всех»

Тайну «прохладной» фотографии можно разгадать на VI отчетной выставке фотоклуба «Стиль»

Экспозиция называется «Все», так как в ней представлены работы большинства участников мастерской Евгения Иванюка. А вот к зрителям это обобщающее название отнести нельзя. Фотографии с выставки требуют определенного восприятия зрителя.

По словам руководителя фотоклуба, каждая отчетная выставка немного отличается от другой. Во-первых, взгляд авторов меняется, во-вторых, творческий вектор студии все больше приближается к «прохладной», дзен-фотографии. Атрибуты таких кадров не бросаются в глаза, не кричат о себе, а раскрываются постепенно, после неторопливого, вдумчивого рассматривания. На первый взгляд такие снимки могут показаться простыми и недостаточно интересными, но в их глубине за «прохладной» маской скрывается особая философия и эмоции.

Взять, к примеру, натюрморт Елены Хазиной. В старой стеклянной бутылке в одном дуэте почему-то оказались засохшая, потерявшая свою красоту веточка и еще зеленый, наполненный яркой силой лист. Вместе с увядшей травинкой, ягодами рябины и дубовым одиноким листком эта стеклянная бутылка заключена в рамку деревянного ящика.

– Людям с рефлексией и ассоциативным мышлением эта фотография может рассказать целую историю, и у каждого она будет своя, – говорит Евгений Иванюк.

Экспозиция включает 23 фотографии 9 участников фотоклуба. Это сюрреалистические пейзажи Карины Вотяковой и Ольги Липатовой, формалистика Елены Касаткиной, психоаналитические портреты Дианы Михеевой и другие интересные работы, темы, стили и жанры. В фотоклубе «Стиль» состоят фотографы и фотолюбители разного уровня, люди разных возрастов и профессий. Андрей Аринушкин работает в сфере торговли. В «Стиль» он пришел пять лет назад, чтобы общаться с единомышленниками, с детства увлеченными фотографией. На рыбалку, на дачу, в лес за грибами он всегда берет с собой камеру, чтобы запечатлеть красоту природы, которую он так любит. На выставке представлены две фотографии Андрея. Первая изображена на афише. Это маленький заснеженный пруд со следами какого-то зверька. Вторая – фотография старой деревянной двери дома в селе Ветчаны Клепиковского района, в котором Андрей часто бывал в детстве.

– Теперь в этом месте практически никто не живет. Таких заброшенных деревень с навсегда закрытыми дверями много в нашей стране. Никто не откроет их замок, о многих не останется даже памяти, – говорит Андрей.

Зрительница Елена Буркина с интересом рассматривает фотографии на выставке. Об авторах и их работах ей рассказывает Евгений Иванюк.

– Фотографии, представленные на выставке, не совсем привычны глазу, тем они и любопытны, – говорит Елена. – Больше всего мне понравился портрет девочки с ягодами в руках. Она смотрит на нас своими живыми прищуренными глазами, а мне так и хочется спросить: «О чем же ты думаешь, девочка? То ли ягоды хочешь немытые съесть, пока мама не видит, то ли ты мечтаешь о чем-то?»

Этот необычный взгляд своей маленькой дочери и привлек Евгения Иванюка, когда он ее фотографировал.

– В тот момент я увидел искорку взрослости в ее глазах. Будто она на миг осознала, что ее ждет в будущем, что детская беззаботность и легкость однажды исчезнет и начнется серьезная, но не менее интересная жизнь, – говорит автор снимка.

Евгений Иванюк – один из мэтров рязанской фотографии. Он был первым председателем Союза фотохудожников Рязани, с 1986 по 2008 год руководил знаменитой фотостудией «Мещера». Развивать фотоискусство он продолжает в мастерской «Стиль». Прийти к нему на занятие может любой человек, интересующийся фотографией. Собрания фотоклуба проходят бесплатно в МКЦ раз в две недели, по средам, в 19.00.