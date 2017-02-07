Травы, деревья и цветы

Областная общественно-политическая газета
19:39 МСК
Вторник
07 февраля 2017 года
№21 (5308)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области состоялся III этап Кубка России по полиатлонуВ Ночной хоккейной лиге Рязанской области завершается предварительная стадия соревнований В школе №49 начал работу XX фестиваль школьных музеев «Люби и знай свою Рязань»Наказание в 8 месяцев исправительных работ назначили жителю Рязанской области за незаконное проникновение в жилище Курица с начинкой из телефонов предназначалась одному из осужденных колонии Рязанской области В Рязани полицейские раскрыли кражу драгоценностей В Рязанской области проводятся работы в рамках проекта, связанного с модернизацией помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов В Рязани открылась фотовыставка о том, как люди противостоят катастрофе Завтра в Рязани стартует очередная акция в рамках проекта «Река жизни» Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «До конца года в муниципалитетах не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе»В январе на «горячую» линию регионального минзрава жители Рязанской области обращались 284 раза В Рязани прошел профессиональный конкурс среди барменов «MixClassCup 2017»Рязанцы и жители области прошли на лыжах по местам боевой славы более 130 километров Молодые рязанские профессионалы начали соревноваться в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia В Рязанской области определили лучших гимнастов В Рязанской области новорожденным все чаще дают старинные русские именаЗа ночь с улиц Рязани вывезли 487 кубометров снега Подготовку кадров для села, социальную поддержку детей-сирот и предоставление грантов молодым специалистам обсуждали сегодня на заседании правительства Рязанской областиСотрудники полиции помешали двум рязанцам похитить силовой кабель Все службы Рязанской области будут работать в усиленном режимеЮные воспитанники рязанской спортшколы «Родной край – спорт» присоединились к профилактической акции ГИБДД «Сложности перехода»На перегоне Рязань – Лесок построят пешеходный переход В Рязанской области семью выселили из квартиры за долги по коммунальным платежам Бывшему начальнику отдела Центра занятости населения Рязанской области за покушение на мошенничество дали условный срок В Рязанской области внедорожник с московскими номерами протаранил школьный автобус и скрылся с места ДТП
Главная страница / Новости Рязани и области
07.02.2017
Просмотров: 126
№21 (5308) |
Третья полоса
Экология
Версия для печати

Травы, деревья и цветы

тоже являются частью Вселенной, и их изучением занимаются ученые
Травы, деревья и цветы

Профессор Рязанского государственного университета, заведующая лабораторией по изучению и охране биоразнообразия, доктор биологических наук Марина Казакова в интервью с корреспондентом «РВ» рассказала о том, как сотрудники лаборатории проводят работу по изучению, анализу и систематизации материала, собранного во время экспедиций минувшего года.

М.К. – Полевой сезон 2016 года был посвящен изучению флоры бассейна Оки, выявлению ценных природных видов на этих территориях. Один из проектов – многолетний. Мы проводили комплексное исследование флоры бассейна Оки на территории 15 регионов средней полосы России. В этом году мы дообследовали некоторые районы, в которых еще не работали специалисты нашего профиля. По этому проекту мы проводили исследования с коллегами из других регионов. В одной команде с нами собирала данные и готовила описания собранных материалов старший научный сотрудник ботанического сада Уральской академии наук Елена Писмаркина. От РГУ в этой работе принимали участие, помимо меня, старший научный сотрудник лаборатории, он же старший научный работник института географии Российской академии наук Николай Соболев, заведующий кафедрой географии РГУ Алексей Водорезов и две молодые сотрудницы – Анастасия Белошенкова и Анастасия Кугушева.

Р.В. – Федеральная программа Года экологии включает изучение заповедных мест, требующих особенно бережного отношения и охраны. В нашем регионе, помимо уже известных, есть такие территории?

М.К. – В конце минувшего года наша лаборатория, как участник международного проекта «Изумрудная сеть России», представила ряд природных территорий, имеющих, по нашему мнению, общеевропейское значение, так как на них обнаружены редкие виды растений. Мы провели экспедиционную работу в Касимовском, Михайловском, Чучковском и Шацком районах Рязанской области, а также в ряде районов Тамбовской и Пензенской областей, которые входят в бассейн Оки, но не были раньше изучены ботаниками этих регионов.

В проведении экспедиции финансовую поддержку нам оказал наш вуз, поэтому мы работали в плановом режиме. Были обследованы окрест­ности 25 населенных пунктов трех областей, выявлены новые места нахождения более 50 редких растений, 7 территорий предложены для включения их в Общеевропейскую сеть территорий. Я бы не хотела их перечислять до того, как они получат официальный статус.

Р.В. – Что удалось обнаружить в ходе этой экспедиционной работы, например, в Касимовском районе?

М.К. – Это как раз тот район, в котором потребуется дополнительная работа и детальное комплексное обследование лесных массивов, расположенных к северу от поселка Озерный и от поселка Гусь Железный. Эта территория нами осматривалась всего несколько дней, но даже за это время мы выявили целый ряд редчайших для Рязанской области растений.

Р.В. – Это стало для вашей команды неожиданностью?

М.К. – Мы предполагали, что наша работа принесет нам интересный материал, поэтому решили провести такую «разведку», выбрав для этого время в плотном графике конца второго семестра. Небольшой группой – с Алексеем Водорезовым и моей дипломницей Гюнай Мамедовой – проехали севернее поселка Озерный и прошли пешком маршрутом до реки Черной, обнаружив на маршруте несколько краснокнижных растений Рязанской области. Например, тайник яйцевидный, крупную популяцию волчеягодника обыкновенного, крупную популяцию купальницы (этот вид хоть и не занесен в Красную книгу, но в дикой природе встречается все реже), популяцию борца северного и еще ряд редких видов. Результаты этого небольшого похода – своего рода «задел» экспедиции нынешнего года.

Мы уже завершили работу по изучению дендрофлоры нашего региона. Это тема очень интересная, в работе были задействованы наши магистранты. Немало примеров, когда растения, которые мы привыкли видеть в садах и скверах, адаптируются в дикой природе и, увы, становятся угрозой для традиционной растительности.

Р.В. – Получается, что эти виды своего рода растения-агрессоры?

М.К. – Говоря научным языком, это группа растений-интродуцентов, которые прошли акклиматизацию в областях Центральной России, натурализовались и начали самостоятельно встраиваться в природное сообщество, представляя определенную опасность для видового состава традиционного древостоя, так как становятся факторами биологического загрязнения естественной природной среды. Подобные явления – общемировая проблема, и над поиском решения этой проблемы ломают голову известные ботаники и экологи.

В нашем регионе это один из видов ирги. Это естественный гибрид, возникший в Западной Европе в результате гибридизации привезенного из Америки вида ирги канадской и ирги овальной. Этот новый вид оказался настолько активным, что в лесах в некоторых районах стал образовывать подлесок, вытесняя местные виды, расселяясь по всей территории.

Или клен американский, который стал бичом для флоры Центральной России. Бороться с этим растением невозможно, так как клен американский дает обильный самосев, растет в любых условиях освещенности, на любых почвах, а под ним уже ничего не растет, так как это растение создает большую тень.

Р.В. – А каковы планы на ближайшее время?

М.К. – Мы занимаемся подготовкой 4-го тома трудов Рязанского отделения Русского ботанического общества. Это монографическая работа, в которой, в частности, подведены итоги исследований флоры Рязанской области по районам. Надеемся, что в феврале эта книга будет издана. Ну и, конечно, работаем над составлением маршрутов полевого сезона-2017.

Статья опубликована в номере 21 (5308) от 07 февраля 2017 года
Территория особого внимания
Людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью и игроманией, нужно помогать вернуться к нормальной жизни
Ольга Трубушкина
Найдем для ясеня земли
Горожан приглашают на экосовет и экопикник
Лада Петрова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Дворцы на ветвях
К открытию Года экологии рязанцы сделали кормушки для птиц
Татьяна Клемешева
Общество
Кадровые приоритеты
Специалистов для строительной отрасли региона готовят десять образовательных учреждений
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
Общество
Мастера своего дела
Молодые профессионалы готовятся к конкурсу
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В оптимальные сроки
планируется провести посевную кампанию в регионе
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Культурное наследие: как его сохранить?
Работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь» постепенно завершается
Вероника Шелякина
АПК
Вести АПК
Спорт
Проверь свою форму
В наступившем году нормативы комплекса ГТО может сдать каждый житель Рязанской области
Вячеслав Астафьев
Общество
Чтобы кредиты были доступными
Общество
Территория особого внимания
Людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью и игроманией, нужно помогать вернуться к нормальной жизни
Ольга Трубушкина
Общество
У нас спросили…
Организаторы подвели итоги Всероссийского теста по истории Отечества
Ирина Сизова
Авторская колонка
Февраль: морозы или оттепель?
Галина Зайцева
Культура
Лето на палитре
Преподаватель рязанской ДШИ №9 представил свою первую персональную выставку
Татьяна Клемешева
Спорт
В свете ультрафиолета
Соревнования были красочными и зрелищными
Ольга Трубушкина
№ 21 (5308) от
07 февраля 2017
Архив номеров
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы