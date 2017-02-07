Травы, деревья и цветы

тоже являются частью Вселенной, и их изучением занимаются ученые

Профессор Рязанского государственного университета, заведующая лабораторией по изучению и охране биоразнообразия, доктор биологических наук Марина Казакова в интервью с корреспондентом «РВ» рассказала о том, как сотрудники лаборатории проводят работу по изучению, анализу и систематизации материала, собранного во время экспедиций минувшего года.

М.К. – Полевой сезон 2016 года был посвящен изучению флоры бассейна Оки, выявлению ценных природных видов на этих территориях. Один из проектов – многолетний. Мы проводили комплексное исследование флоры бассейна Оки на территории 15 регионов средней полосы России. В этом году мы дообследовали некоторые районы, в которых еще не работали специалисты нашего профиля. По этому проекту мы проводили исследования с коллегами из других регионов. В одной команде с нами собирала данные и готовила описания собранных материалов старший научный сотрудник ботанического сада Уральской академии наук Елена Писмаркина. От РГУ в этой работе принимали участие, помимо меня, старший научный сотрудник лаборатории, он же старший научный работник института географии Российской академии наук Николай Соболев, заведующий кафедрой географии РГУ Алексей Водорезов и две молодые сотрудницы – Анастасия Белошенкова и Анастасия Кугушева.

Р.В. – Федеральная программа Года экологии включает изучение заповедных мест, требующих особенно бережного отношения и охраны. В нашем регионе, помимо уже известных, есть такие территории?

М.К. – В конце минувшего года наша лаборатория, как участник международного проекта «Изумрудная сеть России», представила ряд природных территорий, имеющих, по нашему мнению, общеевропейское значение, так как на них обнаружены редкие виды растений. Мы провели экспедиционную работу в Касимовском, Михайловском, Чучковском и Шацком районах Рязанской области, а также в ряде районов Тамбовской и Пензенской областей, которые входят в бассейн Оки, но не были раньше изучены ботаниками этих регионов.

В проведении экспедиции финансовую поддержку нам оказал наш вуз, поэтому мы работали в плановом режиме. Были обследованы окрест­ности 25 населенных пунктов трех областей, выявлены новые места нахождения более 50 редких растений, 7 территорий предложены для включения их в Общеевропейскую сеть территорий. Я бы не хотела их перечислять до того, как они получат официальный статус.

Р.В. – Что удалось обнаружить в ходе этой экспедиционной работы, например, в Касимовском районе?

М.К. – Это как раз тот район, в котором потребуется дополнительная работа и детальное комплексное обследование лесных массивов, расположенных к северу от поселка Озерный и от поселка Гусь Железный. Эта территория нами осматривалась всего несколько дней, но даже за это время мы выявили целый ряд редчайших для Рязанской области растений.

Р.В. – Это стало для вашей команды неожиданностью?

М.К. – Мы предполагали, что наша работа принесет нам интересный материал, поэтому решили провести такую «разведку», выбрав для этого время в плотном графике конца второго семестра. Небольшой группой – с Алексеем Водорезовым и моей дипломницей Гюнай Мамедовой – проехали севернее поселка Озерный и прошли пешком маршрутом до реки Черной, обнаружив на маршруте несколько краснокнижных растений Рязанской области. Например, тайник яйцевидный, крупную популяцию волчеягодника обыкновенного, крупную популяцию купальницы (этот вид хоть и не занесен в Красную книгу, но в дикой природе встречается все реже), популяцию борца северного и еще ряд редких видов. Результаты этого небольшого похода – своего рода «задел» экспедиции нынешнего года.

Мы уже завершили работу по изучению дендрофлоры нашего региона. Это тема очень интересная, в работе были задействованы наши магистранты. Немало примеров, когда растения, которые мы привыкли видеть в садах и скверах, адаптируются в дикой природе и, увы, становятся угрозой для традиционной растительности.

Р.В. – Получается, что эти виды своего рода растения-агрессоры?

М.К. – Говоря научным языком, это группа растений-интродуцентов, которые прошли акклиматизацию в областях Центральной России, натурализовались и начали самостоятельно встраиваться в природное сообщество, представляя определенную опасность для видового состава традиционного древостоя, так как становятся факторами биологического загрязнения естественной природной среды. Подобные явления – общемировая проблема, и над поиском решения этой проблемы ломают голову известные ботаники и экологи.

В нашем регионе это один из видов ирги. Это естественный гибрид, возникший в Западной Европе в результате гибридизации привезенного из Америки вида ирги канадской и ирги овальной. Этот новый вид оказался настолько активным, что в лесах в некоторых районах стал образовывать подлесок, вытесняя местные виды, расселяясь по всей территории.

Или клен американский, который стал бичом для флоры Центральной России. Бороться с этим растением невозможно, так как клен американский дает обильный самосев, растет в любых условиях освещенности, на любых почвах, а под ним уже ничего не растет, так как это растение создает большую тень.

Р.В. – А каковы планы на ближайшее время?

М.К. – Мы занимаемся подготовкой 4-го тома трудов Рязанского отделения Русского ботанического общества. Это монографическая работа, в которой, в частности, подведены итоги исследований флоры Рязанской области по районам. Надеемся, что в феврале эта книга будет издана. Ну и, конечно, работаем над составлением маршрутов полевого сезона-2017.