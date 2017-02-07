Найдем для ясеня земли

Областная общественно-политическая газета
19:38 МСК
Вторник
07 февраля 2017 года
№21 (5308)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области проводятся работы в рамках проекта, связанного с модернизацией помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Завтра в Рязани стартует очередная акция в рамках проекта «Река жизни» В Рязани полицейские раскрыли кражу драгоценностей Сотрудники полиции помешали двум рязанцам похитить силовой кабель В Рязани открылась фотовыставка о том, как люди противостоят катастрофе Молодые рязанские профессионалы начали соревноваться в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia В Рязанской области состоялся III этап Кубка России по полиатлонуВ Рязанской области семью выселили из квартиры за долги по коммунальным платежам Подготовку кадров для села, социальную поддержку детей-сирот и предоставление грантов молодым специалистам обсуждали сегодня на заседании правительства Рязанской областиВ Рязанской области новорожденным все чаще дают старинные русские именаВсе службы Рязанской области будут работать в усиленном режимеНа перегоне Рязань – Лесок построят пешеходный переход В Рязанской области внедорожник с московскими номерами протаранил школьный автобус и скрылся с места ДТП В Рязанской области определили лучших гимнастов Юные воспитанники рязанской спортшколы «Родной край – спорт» присоединились к профилактической акции ГИБДД «Сложности перехода»В Рязани прошел профессиональный конкурс среди барменов «MixClassCup 2017»Курица с начинкой из телефонов предназначалась одному из осужденных колонии Рязанской области В январе на «горячую» линию регионального минзрава жители Рязанской области обращались 284 раза Наказание в 8 месяцев исправительных работ назначили жителю Рязанской области за незаконное проникновение в жилище В Ночной хоккейной лиге Рязанской области завершается предварительная стадия соревнований Рязанцы и жители области прошли на лыжах по местам боевой славы более 130 километров В школе №49 начал работу XX фестиваль школьных музеев «Люби и знай свою Рязань»Бывшему начальнику отдела Центра занятости населения Рязанской области за покушение на мошенничество дали условный срок За ночь с улиц Рязани вывезли 487 кубометров снега Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «До конца года в муниципалитетах не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе»
Главная страница / Новости Рязани и области
07.02.2017
Просмотров: 110
№21 (5308) |
Третья полоса
Экология
Версия для печати

Найдем для ясеня земли

Горожан приглашают на экосовет и экопикник
Найдем для ясеня земли

Об этом и о программе проведения Года экологии в Рязани говорили на брифинге в администрации. По словам заместителя главы администрации г.Рязани Ольги Свинцовой, организационный комитет планировал работу с учетом пожеланий и предложений, поступивших от предприятий, школ, вузов и общественных организаций города.

Работа будет проводиться по разным направлениям, в их числе – экокраеведение, экопикник, экосовет, экокультура.

В основном она будет направлена на защиту зеленого фонда города (в Рязани 10 мест, имеющих официальный статус зеленых зон) и сохранение биоразнообразия в парках, скверах и городских лесах. В связи с этим будет проведено много экологических акций, в их числе акция «Цветами улыбается Рязань», «1000 и 1 дерево».

Особое внимание планируется уделить городскому экодизайну. В 2017 году будет осуществлена закладка новых скверов и благоустройство ЦПКиО, Лыбедского бульвара, скверов на площади Димитрова (Рязань-2), на улице Горького и в районе Новопавловской рощи.  Пестролистные кустарники высадят на Московском шоссе, на улицах Новоселов и Черновицкой. Площадь клумб увеличится на 674 квадратных метра. Участие в посадке цветов примут ТСЖ, школы, вузы, предприятия и организации Рязани. 

Рязанцы смогут принять участие и в акции «100 добрых дел для родного города». С программой проведения Года экологии можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Экология», а председатель Рязанского экологического альянса Евгений Рыбаков рассказал о том, что общественники также составили программу, она предусматривает развитие уже действующих проектов: экоклуб в музее путешественников, бесплатная ярмарка «Фримаркет». Помимо акций по раздельному сбору мусора, большой уборки, сбору использованных батареек, работы по сбору макулатуры, предполагается работа по экопросвещению, продвижение проекта по поддер­жанию экотропы Паустовского в Солотче и созданию новых экологических троп.

Статья опубликована в номере 21 (5308) от 07 февраля 2017 года
Травы, деревья и цветы
тоже являются частью Вселенной, и их изучением занимаются ученые
Лада Петрова
У нас спросили…
Организаторы подвели итоги Всероссийского теста по истории Отечества
Ирина Сизова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Дворцы на ветвях
К открытию Года экологии рязанцы сделали кормушки для птиц
Татьяна Клемешева
Общество
Кадровые приоритеты
Специалистов для строительной отрасли региона готовят десять образовательных учреждений
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
Общество
Мастера своего дела
Молодые профессионалы готовятся к конкурсу
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В оптимальные сроки
планируется провести посевную кампанию в регионе
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Культурное наследие: как его сохранить?
Работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь» постепенно завершается
Вероника Шелякина
АПК
Вести АПК
Спорт
Проверь свою форму
В наступившем году нормативы комплекса ГТО может сдать каждый житель Рязанской области
Вячеслав Астафьев
Общество
Чтобы кредиты были доступными
Общество
Территория особого внимания
Людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью и игроманией, нужно помогать вернуться к нормальной жизни
Ольга Трубушкина
Авторская колонка
Февраль: морозы или оттепель?
Галина Зайцева
Культура
Лето на палитре
Преподаватель рязанской ДШИ №9 представил свою первую персональную выставку
Татьяна Клемешева
Спорт
В свете ультрафиолета
Соревнования были красочными и зрелищными
Ольга Трубушкина
Культура
Дзен – творчество от «Всех»
Тайну «прохладной» фотографии можно разгадать на VI отчетной выставке фотоклуба «Стиль»
Анна Добролежа
№ 21 (5308) от
07 февраля 2017
Архив номеров
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы