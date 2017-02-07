Найдем для ясеня земли

Горожан приглашают на экосовет и экопикник

Об этом и о программе проведения Года экологии в Рязани говорили на брифинге в администрации. По словам заместителя главы администрации г.Рязани Ольги Свинцовой, организационный комитет планировал работу с учетом пожеланий и предложений, поступивших от предприятий, школ, вузов и общественных организаций города.

Работа будет проводиться по разным направлениям, в их числе – экокраеведение, экопикник, экосовет, экокультура.

В основном она будет направлена на защиту зеленого фонда города (в Рязани 10 мест, имеющих официальный статус зеленых зон) и сохранение биоразнообразия в парках, скверах и городских лесах. В связи с этим будет проведено много экологических акций, в их числе акция «Цветами улыбается Рязань», «1000 и 1 дерево».

Особое внимание планируется уделить городскому экодизайну. В 2017 году будет осуществлена закладка новых скверов и благоустройство ЦПКиО, Лыбедского бульвара, скверов на площади Димитрова (Рязань-2), на улице Горького и в районе Новопавловской рощи. Пестролистные кустарники высадят на Московском шоссе, на улицах Новоселов и Черновицкой. Площадь клумб увеличится на 674 квадратных метра. Участие в посадке цветов примут ТСЖ, школы, вузы, предприятия и организации Рязани.

Рязанцы смогут принять участие и в акции «100 добрых дел для родного города». С программой проведения Года экологии можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Экология», а председатель Рязанского экологического альянса Евгений Рыбаков рассказал о том, что общественники также составили программу, она предусматривает развитие уже действующих проектов: экоклуб в музее путешественников, бесплатная ярмарка «Фримаркет». Помимо акций по раздельному сбору мусора, большой уборки, сбору использованных батареек, работы по сбору макулатуры, предполагается работа по экопросвещению, продвижение проекта по поддер­жанию экотропы Паустовского в Солотче и созданию новых экологических троп.