Областная общественно-политическая газета
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07 февраля 2017 года
№21 (5308)
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07.02.2017
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№21 (5308) |
Третья полоса
Общество
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У нас спросили…

Организаторы подвели итоги Всероссийского теста по истории Отечества

Сегодняшнюю жизнь трудно себе представить без тестов. Войдешь на любой информационный сайт, а там тебя уже поджидает он – коварный опросник. Ты отвечаешь на вопросы, и в очередной раз убеждаешься в своей непроходимой дремучести, или, наоборот, – гениальности. Все так просто и так очевидно.

Вот и знатоки истории России 26 ноября 2016 года смогли проверить свои знания. За 40 минут нужно было ответить на 40 вопросов. В Москве центральной площадкой теста стал Музей военной истории «Стрелецкие палаты». Именно там на вопросы теста отвечал министр культуры России, председатель Российского военно-исторического общества В. Мединский. Отвечали, как утверждают организаторы, губернаторы и депутаты, министры и общественные деятели… В Рязанской области было организовано более 50 площадок для тестирования, главные – в РИРО и в Учебном центре профсоюзов на Первомайском проспекте. На вопросы тестирования можно было ответить и в онлайн-режиме.

Посчитаем участников

Всего в России в тестировании приняли участие 254 198 человек, в нашем регионе – 4019 человек. По числу участников Рязанская область – на 19 месте среди 85 регионов. На первом месте по количеству участников – Чеченская Республика (16973 чел.), на последнем – Смоленская область (226 чел). Отвечали на каверзные вопросы по истории в режиме онлайн участники в 20 странах – от Абхазии до Франции. Площадки для проведения теста были организованы в 13 странах – в том числе в Таджикистане, США, Армении, Абхазии, в ДНР и ЛНР. Такая вот география у теста по русской истории.

В числе участников женщин на 10 процентов больше, чем мужчин. Средний возраст людей, проверивших свои знания по российской истории, 20 лет. Самые возрастные участники – из Калининградской области и Кабардино-Балкарии, им по 85 лет.

Следует напомнить, что подобное тестирование проводится в стране во второй раз. И в этом году число участников возросло более чем на 170 тысяч человек. Организатором выступил Молодежный парламент при Госдуме РФ, соорганизатор – Российское военно-историческое общество. Вопросы придумывали ученые-историки из Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова. Максимальное количество возможных баллов – 40, то есть один вопрос – один балл. Средний балл среди участников получился – 20,32, почти на 3 балла ниже, чем в прошлом году. Это значит, что растущее количество участников неблаготворно влияет на среднее качество ответов.

Подсчитаем результат

А теперь – о качестве ответов. В десятку лучших по этому показателю участники из Рязанской области не вошли. Честно признаюсь, мы не вошли даже в верхнюю половину рейтинга. Рязанские знатоки истории обеспечили ей 67-е место в рейтинговой таблице среди 85 регионов со средним результатом 18,39 балла. Балл наш, как видно, ниже среднего. Выше среднего балла набрали регионы, занявшие в рейтинге места с 1-го по 42-е. В десятку лучших вошли Брянская область, набравшая в среднем 24,81 балла, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Ульяновская, Орловская, Калининградская, Кировская, Владимирская области, Республика Татарстан и Пензенская область со средним баллом 23,15. Так что нам есть чему поучиться у соседей из Владимира и Пензы. Крым – на 31-м месте, Севастополь – на 32-м, Московская область – на 44-м, Санкт-Петербург – на 54-м, Москва – на 59-м.

Видимо, результаты теста все-таки мало связаны с уровнем воспитательной работы в регионе или с доминирующими настроениями среди населения. И с географией никак эти результаты не свяжешь: кавказские регионы заняли места от 19-го до 75-го, а исконно русские области центра России – от 1-го места до 78-го. Да и с материальным уровнем жизни населения, а значит, и материальной составляющей образования все не так просто связано: богатая столица – в середине, ХМАО – на 37-м месте, а газоносный Ямало-Ненецкий автономный округ – на 69-м. И от количества участников тоже мало что зависит. А иначе, почему в рейтинге Чеченская Республика и Смоленская область оказались рядышком, на 36-м и 34-м местах соответственно? Так что не будем искать закономерности там, где их нет. Все зависело просто от уровня знания отечественной истории вполне конкретных участников тестирования.

Главное – участие

Как же ответили участники тестирования из Рязанской области, обеспечившие ей 67-е место? Сначала о составе нашей «команды»: 4019 человек, в их числе, в отличие от среднероссийских показателей, большинство составляют мужчины, коих 2371, средний возраст участвовавших в тесте рязанцев – 18,5 лет. Среди наших не нашлось таких, кто не ответил бы ни на один вопрос и получил 0 баллов. Такие «знатоки истории» обнаружились в 31 регионе из 85. Максимальный результат – 40 баллов получили 32 человека. И в этом мы не хуже многих других. Больше, чем у нас, «отличников» – в Дагестане, Якутии, Чечне, Краснодарском, Ставропольском, Хабаровском краях, Белгородской, Волгоградской, Пензенской областях и в Москве.

Конечно, результаты тестирования стоит внимательнее изучить тем, кто историю преподает, и тем, кто историей России интересуется. Хочется все-таки понять, где и что мы упускаем. Но гнаться за результатом в таком тестировании вряд ли стоит. Здесь, как в Олимпиаде, главное – участвовать, проверять свои знания. А потом корректировать их, пополнять, если чувствуете такую необходимость.

Я попробовала ответить на вопросы теста за 40 минут. Мне удалось вспомнить правильные ответы на 35 вопросов из 40. Сначала удивилась собственному невежеству. А потом начала искать ответы на те вопросы, с которыми не справилась. И довольно быстро нашла. В наступившем 2017 году обязательно приму участие во Всероссийском тесте по истории Отечества. Попробую улучшить собственный результат.

Статья опубликована в номере 21 (5308) от 07 февраля 2017 года
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