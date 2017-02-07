Февраль: морозы или оттепель?

На совещании, которое в минувшую среду провел Президент Владимир Путин с членами правительства, обсуждены вопросы, затрагивающие интересы тысяч россиян, в том числе и рязанцев; как защитят граждан, участвующих в долевом строительстве, от недобросовестных и малосильных застройщиков изменения в законодательстве, вступившие в силу с января этого года, как увеличить «кпд» ипотеки, что в пору снижения уровня доходов населения становится особенно актуальным.

Не остался без внимания прессы и политических комментаторов визит Владимира Путина в Венгрию – страну, которая имеет свой, несколько отличный от консолидированного общеевропейского, взгляд на сотрудничество с Россией.

Тревожные новости приходили на минувшей неделе из соседней Украины, где резко обострилась ситуация в Донбассе.

Несмотря на то, что на минувшей неделе в ЕС заявили о намерении продлить еще на полгода антироссийские санкции, похоже, вред от действия таких мер становится все ощутимее для их инициаторов. И потому понятна позиция венгерского премьера Виктора Орбана, который в ходе встречи с российским Президентом говорил о необходимости расширения торгово-экономических связей наших двух стран, наращивании инвестиций. Представляет интерес и обмен опытом с венгерскими коллегами по развитию малого и среднего бизнеса. Помнится, именно Венгрия еще в восьмидесятые годы теперь уже прошлого века первой из стран соцлагеря начала эту работу. Причем весьма успешно. Именно поддержка предпринимательства позволила венгерским коллегам менее болезненно, чем другим соц­странам, пережить время распада СЭВ, обеспечить занятость населения, поддержать производство и не дала заполонить импортными товарами здешний рынок.

И хотя сегодня речь идет больше о взаимодействии в сфере высоких технологий, но и в секторе «малой экономики» нам есть над чем работать вместе с венгерскими коллегами. Впрочем, не только с ними. Ведь, по большому счету, весь этот затянувшийся период санкционных «морозов» не что иное, как время упущенных возможностей для всех, кого они «накрыли». Но, тем не менее, предъявлять нашей стране условия, которые бы позволили снять или смягчить санкции, тоже неуместно – в конце концов, не нами они были инициированы. Впрочем, за морозами (в том числе и экономическими) традиционно следуют оттепели – факт неоспоримый, даже если весна выдается поздней.

На минувшей неделе серьезно обострилась ситуация на Донбассе. Официальный Киев усиленно стягивает силы к линии соприкосновения, доставляет сюда тяжелую технику. Наблюдатели ОБСЕ свидетельствуют нарушение Минских соглашений, подтверждают обстрелы мирного населения. Но это никак не сказывается на снижении напряженности. На прошлой неделе в результате обстрелов со стороны ВСУ были выведены из строя системы жизнеобеспечения, жители ряда населенных пунктов ДНР оказались без воды, тепло- и электроснабжения, но, тем не менее, каких-либо серьезных заявлений в связи с этим со стороны того же ОБСЕ не прозвучало.

По поводу ближайшего политического будущего Украины сегодня звучит немало прогнозов. Но надо заметить: они звучали и прежде, но оставались лишь прогнозами. Похоже, именно сложившийся расклад устраивает тех, кто писал сценарий этой затянувшейся украинской драмы.

На минувшей неделе длительную пресс-конференцию провел белорусский президент Александр Лукашенко, в ходе которой не всегда придерживался дипломатического тона. Одной из причин этого, по всей видимости, стало появление наших пограничных постов на российско-белорусской границе. Но с нашей стороны это даже не ответная, а вынужденная мера после того, как Беларусь решила ввести безвизовый режим с десятками стран. При таком раскладе было бы весьма опрометчиво с нашей стороны оставлять границу распахнутой. Дружба остается дружбой, а безопасность государства – дело особой важности.