Мастера своего дела

Молодые профессионалы готовятся к конкурсу

Состоялось заседание рабочей группы по вопросам подготовки к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» международного движения WorldSkills.

Заседание, в котором приняли участие министр образования области Ольга Щетинкина, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий, министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина, руководитель регионального координационного движения WorldSkills Russia Алексей Зенин, провела заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина.

Участники встречи обсудили вопросы подготовки к проведению первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий, привлечение бизнес-партнеров в систему подготовки кадров, развитие профессионального образования. Участниками движения WorldSkills являются 75 стран. Российская Федерация входит в него с 2012 года.

Елена Буняшина отметила, что регион показывает высокие результаты на состязаниях WorldSkills всероссийского уровня. Региональный чемпионат состоится впервые. «Проводится большая работа для того, чтобы он прошел на достойном уровне, – сказала Елена Буняшина.– Для региона важно организовывать на своей территории чемпионат, который послужит повышению престижа рабочих профессий и привлечению молодежи в различные секторы экономики».

Старт чемпионату будет дан 7 февраля на 4 площадках: многофункциональном комплексе «Рязанский», Рязанском колледже электроники, медицинском и многопрофильном колледжах. Состязания будут проходить до 10 февраля по 14 компетенциям WorldSkills Russia. В программе чемпионата пройдут мастер-классы, экскурсии, дискуссионные площадки с участием работодателей, органов власти и образовательных организаций, а также ряд других деловых мероприятий.

В чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» примут участие 90 человек – это молодые рабочие, студенты и учащиеся системы профессионального образования. Оценивать их мастерство будет жюри в составе 83 региональных экспертов и трех главных экспертов Союза WorldSkills.