Областная общественно-политическая газета
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07 февраля 2017 года
№21 (5308)
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07.02.2017
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№21 (5308) |
Вторая полоса
Общество
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В оптимальные сроки

планируется провести посевную кампанию в регионе

В регионе продолжаются подготовительные работы к весенней посевной кампании.

Озимые зерновые культуры посеяны на площади 287,2 тыс. га, что на 10,6 тыс. га больше, чем под урожай прошлого года. Как отмечает областное министерство сельского хозяйства, на сегодняшний день всходы находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время ведется подготовка семенного материала к весенней кампании. Засыпано 68,1 тыс. т семян яровых зерновых культур, продолжается закупка семян, которые не выращиваются на территории региона, таких как кукуруза, сахарная свекла, рапс, подсолнечник. Аграриями приобретено 44,3 тыс. тонн минеральных удобрений, осуществляется подготовка сельскохозяйственной техники.

Планируется, что в весенне-полевых работах будет задействовано 4780 тракторов, 1540 сеялок и посевных комплексов, 1400 культиваторов и многофунк­циональных почвообрабатывающих агрегатов. Все это позволит провести посевную кампанию в оптимальные сроки.

Статья опубликована в номере 21 (5308) от 07 февраля 2017 года
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