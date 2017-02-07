Культурное наследие: как его сохранить?

Работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь» постепенно завершается

В областной библиотеке имени Горького прошла региональная научно-практическая конференция «Сохранение историко-культурного наследия Рязанской области; состояние, проблемы, перспективы». Участники обсуждали проблемы сохранения объектов деревянного зодчества и усадебных комплексов.

Выступая на конференции, вице-губернатор Сергей Филимонов затронул вопрос, касающийся дома на улице Вознесенской, 40.

– Некоторые наши коллеги самовольно установили там табличку и говорят, что в этом доме жил Циолковский. Однако документов, подтверждающих этот факт, к сожалению, нет. Мы должны находить компромиссные решения и заниматься сохранением исторического наследия, а не быть голословными, – подчеркнул Сергей Филимонов.

Большая работа ведется в регионе по созданию охранных зон объектов культурного наследия. Например, охранная зона впервые появилась у здания бывшей второклассной учительской школы в Спас-Клепиках, где учился Сергей Есенин. По словам Сергея Филимонова, на сегодняшний день работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь» завершается. Практически все объекты, расположенные на этой территории (Иоанно-Богословский монастырь, усадьба Никитинских, историческое ядро села Константинова), уже имеют утвержденные проекты охранных зон.

В этом году должна появиться охранная зона у музея-усадьбы академика И.П. Павлова в Рязани. Создан проект достопримечательного места, связанного с жизнью и творчеством А.А. Тарковского, в Путятинском районе, в поселке Мясном.

– Говоря о восстановлении усадеб, не стоит рассчитывать только на бюджетные средства. Они, безу­словно, направляются на реставрацию. Восстанавливаются и другие достопримечательности. Например, Вышенский монастырь в Шацком районе, храмы города Касимова. В этих вопросах следует обратить внимание на опыт других регионов, где в реставрацию объектов культурного наследия вкладывают средства представители бизнеса, инвестиционные компании, – отметил министр культуры и туризма Виталий Попов.

Член Общественной палаты РФ, доктор филологических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Ольга Воронова затронула тему волонтерства, которое имеет важное значение в сфере сохранения культурного наследия.

– Эта проблема актуальна и ставит перед нами много задач, начиная от законодательного урегулирования. У нас до сих пор нет федерального закона о добровольчестве. Хотя в 2014 году был подготовлен его проект, вносились изменения и поправки. К сожалению, документ не конкретизирует вопросы волонтерства в сфере культуры, – говорит Ольга Воронова. – Народ, который не дорожит своим прошлым, не имеет будущего. Для нас важно помнить об этом. Тем более что подвижничество, бескорыстие, приоритеты духовных ценностей над материальными – национальные свойства российского менталитета.