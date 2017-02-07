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07.02.2017
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№21 (5308) |
Вторая полоса
АПК
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Вести АПК

Сотрудничество расширяется

В преддверии полевых работ сотрудники Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» проводят встречи с руководителями сельхозпредприятий и представителями муниципальных властей.

Совещания уже прошли в Сараевском, Александро-Невском и Сасовском районах. На них обсудили перспективы сотрудничества банка и аграриев. Особое внимание собравшихся было акцентировано на новом механизме льготного кредитования сельхозпроизводителей, вступившем в силу с 1 января этого года. АО «Россельхозбанк» стал первым банком, заключившим соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. В соответствии с новым порядком субсидирования, в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.

– В прошлом году мы значительно нарастили объемы кредитования хозяйств региона на проведение сезонных работ, – отметила заместитель директора рязанского филиала банка Наталия Ермакова. – Так, по итогам 2016 года объем финансирования сезонных работ в области составил 5,3 млрд. рублей, что более чем в 1,5 раза превышает уровень 2015 года. В текущем году мы не только продолжим активное сотрудничество с нашими постоянными заемщиками, но и рассчитываем значительно расширить клиентскую базу, в том числе благодаря реализации программы льготного кредитования предприятий АПК.

Плюс форель и осетр

Рыбоводство в области представлено 27 хозяйствами,   из них фермерских – двадцать одно.

Крупнейшим производителем прудовой рыбы в регионе является ОАО «Рязаньрыбпром». В его состав входят 6 отделений – «Рыбхоз Пара» Сараевского района, «Рыбхоз Липяговский» Милославского района, «Рыбхоз Новомичуринский» Пронского района, «Рыбхоз Павловский» Рязанского района, «Рыбхоз Ряжский» Ряжского района и «Рыбхоз Касимовский» Касимовского района. Всего здесь за  прошлый год произвели 2098 тонн живого карпа парской породы, амура и толстолобика. «Рыбхоз Новомичуринский», помимо прудовой, вырастил 70 тонн садковой рыбы.

Среди фермеров, занимающихся сельскохозяйственным рыбоводством, наибольших объемов в производстве карпа и амура добились в КФХ Калинов Н.Н. Спасского района  (130 тонн),  КФХ Абрамов А.М. Сараевского района (100 тонн), КФХ Строилов А.А. Захаровского района (84 тонны), КФХ Петин С.В. Сапожковского района (80 тонн).

Помимо этого, в регионе  выращиваются форель, сом и осетровые. Данное производство представлено КФХ Акатов В.Е. Сараевского района, которое ориентировано на выращивание рыбы осетровых пород, КФХ Уланов А.А. Сараевского района, специализирующееся на производстве форели, и КФХ Русинова Е.Н. Старожиловского района, в котором в 2016 году занялись производством клариевого сома. В целом в фермерских хозяйствах в прошлом году было произведено 607 тонн рыбы.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru

 

Статья опубликована в номере 21 (5308) от 07 февраля 2017 года
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