Проверь свою форму

Областная общественно-политическая газета
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07.02.2017
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№21 (5308) |
Вторая полоса
Спорт
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В наступившем году нормативы комплекса ГТО может сдать каждый житель Рязанской области
Автор фото: Вячеслав Астафьев. На фото: Нормы ГТО по лыжным гонкам сдают участники спартакиады муниципального образования – город Рязань
Фото автора.
На снимке: Нормы ГТО по лыжным гонкам сдают участники спартакиады муниципального образования – город Рязань

Указ Президента РФ о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» был подписан три года назад. В 2015 году к реализации проекта подключились 12 пилотных регионов страны, а уже через год нормы ГТО сдавали представители учащейся молодежи. В году наступившем обладателем заветного значка сможет стать любой житель страны.

Особая роль на этом этапе у средств массовой информации. Хотя сдача нормативов – дело и добровольное, но в прошедшем году людей и в школах, и в колледжах, и в вузах на это организовывали. По вопросам внедрения комплекса ГТО в Рязани и районах области были проведены консультации, семинары и совещания с учителями физкультуры. Взрослое же население организовать сложнее.

– Людей надо убедить, заинтересовать и привлечь в центры тестирования, чтобы они сами поняли, что ГТО – не состязания, а возможность проверить свою физическую форму, – сказала на вчерашнем брифинге начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева. – Первыми в этом году сдали нормы комплекса ГТО сотрудники администрации Рязани. В рамках спартакиады муниципального образования они участвовали в лыжной гонке, и почти все выполнили нормативы на золотой значок. Сдали нормативы и участники спартакиады «Дружим народами», прошедшей в минувшие выходные в легкоатлетическом манеже «Юность».

Как рассказала на брифинге Марина Кащеева, в рамках поэтапного внедрения комплекса ГТО в Рязани было проведено 13 фестивалей, в которых приняло участие около 3 тысяч человек. Был разработан годовой план работы центра тестирования ГТО (СК «Химик» в микрорайоне Строитель). Более 50 человек прошли обучение по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО». Разработаны информационные баннеры и листовки, проводятся консультации граждан по вопросам комплекса ГТО.

– Всего на официальном сайте ВФСК «ГТО» с получением уникального идентификационного номера зарегистрировано 22798 человек с 1 по 11 ступени, – говорит Марина Кащеева. – В Рязани было присвоено 1035 знаков отличия ВФСК «ГТО» (35,1% от общего числа сдававших нормативы). Из них 363 человека выполнили нормативы на золотой знак отличия, 340 – на серебряный и 332 – на бронзовый знак.

Разработан план проведения фестивалей ВФСК «ГТО» на 2017 год. В первом квартале года будут проведены два фестиваля – в феврале и марте. 18 февраля с 12 часов в Мемориальном парке Рязани можно будет сдать нормативы в лыжной гонке, а 19 февраля с 12.30 – плавание в бассейне «Аквамед». В марте будут приниматься нормативы в стрельбе из пневматической винтовки (СК «Химик»), а также бег (30, 60, 100 м, 2 и 3 километра), силовая подготовка, гибкость, прыжок в длину и поднимание туловища. Эти испытания будут проведены в легкоатлетическом манеже «Юность».

С порядком и условиями сдачи нормативов можно будет ознакомиться на портале www.gto.ru и там же зарегистрироваться.

Статья опубликована в номере 21 (5308) от 07 февраля 2017 года
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