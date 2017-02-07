Чтобы кредиты были доступными

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев утвердил план льготного кредитования заемщиков на 2017 год. Сумма, направленная на субсидирование льготных кратко­срочных и инвесткредитов в Рязанской области, составила 273 миллиона 302,89 тыс. руб.

В целом по России объем субсидий, представляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам, составил 11 миллиардов 286 миллионов 633,97 тыс. рублей, по льготным инвесткредитам – 10 миллиардов 8 миллионов 901,83 тыс. рублей. На субсидирование льготных краткосрочных кредитов в ЦФО выделено 5 миллиардов 106 миллионов 15,9 тыс. рублей, на субсидирование льготных инвест­кредитов – 5 миллионов 285108,78 тыс. рублей. Сумма, направленная на субсидирование льготных краткосрочных и инвесткредитов в Рязанской области, составила 273 миллиона 302,89 тыс. руб. Из них 158 миллионов 285,35 тыс. руб. выделено на помощь аграриям, которые будут брать краткосрочные кредиты, 115 миллионов 017,54 тыс. руб. – для инвестиционных целей.

6 февраля Минсельхоз России приступил к приему документов для отбора российских региональных банков. Прием документов продлится до 15 февраля 2017 года.

Подготовлено по материалам министерства сельского хозяйства

и продовольствия области