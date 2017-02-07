Областная общественно-политическая газета
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№21 (5308)
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07.02.2017
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№21 (5308) |
Вторая полоса
Общество
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Территория особого внимания

Людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью и игроманией, нужно помогать вернуться к нормальной жизни

В Главном управлении ЗАГС Рязанской области состоялся «круглый стол». В его ходе собравшиеся обсудили, какую помощь следует оказывать людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью и игроманией.

Инициатором проведения «круглого стола» выступил Совет психологов, созданный при Главном управлении ЗАГС Рязанской области. В разговоре приняли участие преподаватели РГУ имени С.А. Есенина, РГМУ имени академика И.П. Павлова, сотрудники областного клинического наркологического диспансера, комплексного центра социального обслуживания населения «Семья», студенты.

«Поднятая сегодня тема весьма актуальная», – отметила заместитель начальника Главного управления ЗАГС Рязанской области Татьяна Семенченко. По ее словам, несколько лет назад большое число разводов происходило из-за того, что один из супругов страдал игровой зависимостью. «Сейчас, когда игровые клубы и казино в городе закрыты, ситуация стала значительно лучше», – подчеркнула она.

Педагог-психолог комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» Мария Роньшина обратила внимание на то, что сегодня дети в раннем возрасте попадают в зависимость от компьютерных игр. С этим бороться бывает весьма сложно. «Большая проблема в том, что в нашем обществе нет культуры работы с компьютером и Интернетом», – подчеркнула председатель Совета психологов, кандидат психологических наук Лариса Власова.

Один из наиболее острых вопросов, рассмотренных на «круглом столе», – суициды. По словам профессора кафедры психиатрии РГМУ имени академика И.П. Павлова Алексея Меринова, только у трех процентов суицидников есть психические расстройства. По его мнению, особенно внимательно нужно относиться к подросткам, чаще с ними разговаривать. «Это нужно для того, чтобы соцсети не стали суррогатными заменителями родителей», – сказал он.

На «круглом столе» говорилось и о том, что в России от алкоголя умирает один миллион человек в год. Средний возраст употребляющих наркотики – шестнадцать-восемнадцать лет. Двадцать процентов от общего числа наркозависимых – школьники. Было отмечено, что после лечения лишь пять процентов полностью избавляется от наркотической зависимости.

Статья опубликована в номере 21 (5308) от 07 февраля 2017 года
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