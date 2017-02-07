Дворцы на ветвях

К открытию Года экологии рязанцы сделали кормушки для птиц

Море детей и взрослых на входе в Центральный парк культуры и отдыха – это экологическая демонстрация. Горожане пришли семьями открывать Год экологии. Все они принесли кормушки для птиц, изготовленные собственноручно. Воспитанники 68 школ, 112 детских садов и 18 учреждений дополнительного образования города создавали поделки вместе с родителями. Среди творений можно найти и избушки, и резные палаты, и даже животных.

– Это мое хобби, поэтому времени ушло не больше часа, – улыбается рязанка Екатерина, показывая деревянную кормушку в виде кота. Ее сын ходит в детский сад №121 в Октябрьском районе, и для экологической акции женщина смастерила две кормушки – котика и собаку. У зверя роскошный хвост, загнутые пластиковые усы и задорные глаза, а влетать птицы должны прямо к нему в рот – в пасть уже насыпано пшено. Позже котофей занял достойное место на ветке дерева в парковой аллее.

Но открытие Года экологии не ограничилось акцией с «птичьими столовыми». Основной праздничной площадкой стала танцевальная веранда парка. Волонтеры провели для взрослых и детей согревающую зарядку, а затем на сцену поднялись заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова, заместитель министра природопользования области Игорь Тишин, заместитель начальника отдела экологического надзора по Рязанской области Наталья Морозова, рязанский межрегиональный природоохранный прокурор Алексей Секин и ректор РГАТУ им. П.А. Костычева Николай Бышов. Все они говорили о том, что заботиться о природе нужно постоянно, и это заложит основу для хорошей экологии в будущем.

– В течение года нас ждет немало ярких мероприятий, посвященных заповедным зонам, особо охраняемым территориям – «тропе Паустовского», Солотче и другим. Все эти прекрасные места будут благоустраиваться, – отметила Ольга Свинцова. – Кроме того, в бюджете выделены средства на дальнейшие работы в ЦПКиО: здесь установят новые скамьи и освещение, а главное – очистят Рюминский пруд!

А это значит, что исполнится мечта многих горожан, в том числе школьника Дениса Османова. «Мы с друзьями живем неподалеку, и было бы здорово приходить в парк и купаться в пруду!» – говорит мальчик. Он оставил это пожелание на экодереве.

А еще на празднике можно было проверить знания в викторине по страницам Красной книги области, понаблюдать за птицами в бинокль и смастерить скворечник. Кроме того, все желающие могли увидеть работу передвижной эколого-аналитической лаборатории Управления по делам ГО и ЧС Рязани, которая брала пробы воздуха. Сотрудник лаборатории, спасатель Игорь Васюшкин заверил: дышать в парке горожанам только на пользу. А природе будет полезно, если люди продолжат ей помогать: подсыпать зерно в кормушки, экономить воду и электричество, сортировать отходы... Вариантов много, и все они могут стать частью вашей жизни на долгие годы.