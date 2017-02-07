Областная общественно-политическая газета
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07 февраля 2017 года
№21 (5308)
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07.02.2017
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№21 (5308) |
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Вести районов
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Вести районов

КАСИМОВ. В Елатьме стартовал первый этап производственной практики молодежи. Компания «ЕЛАМЕД» приняла на срок от одного до четырех месяцев студентов Касимовского нефтегазового колледжа, Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина и других учебных заведений. Молодежь начала занимать на предприятии рабочие места и осваивать специальности бухгалтера, инженера по качеству, инженера-строителя, специалиста службы персонала, специалиста службы главного механика и энергетика, специальности в производственных цехах компании.

ПИТЕЛИНО. Проведен семинар, посвященный нововведениям в налоговом законодательстве. В работе приняли участие сотрудники райадминистрации, налоговой службы и более 25 предпринимателей, работающих на территории муниципалитета. В частности, предпринимателям рассказали об обязательных требованиях федерального закона к применению онлайн-касс с 1 июля этого года. Представители налоговой службы подробно остановились на теме оформления электронной цифровой подписи.

***

В центральной районной библиотеке им.Б.А Можаева состоялась презентация книги местного краеведа В.В. Кашаева «Край мужиков и баб», посвященной малой родине. На встречу с автором пришли и взрослые земляки, и учащиеся 9 класса Пителинской общеобразовательной средней школы. Краевед познакомил их со своей новой книгой, рассказал, как она создавалась.

САСОВО. Активисты городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, члены общественной организации «Союз ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне», представители Сасовской организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России и городского общественного совета по социальной политике, в рамках реализации проекта «Социальный туризм», приняли участие в экскурсионной поездке в город-герой Тулу. Они посетили историко-краеведческий и художественный музеи, побывали на мультимедийной выставке Российского военно-исторического общества «Война и мифы».

СКОПИН. Состоялась встреча учеников Секиринской школы с учителем русского языка и литературы Кузьминской школы имени Сергея Есенина Рыбновского района Софьей Бурчихиной. Софья Николаевна долгое время являлась вокалистом известного в области трио «Константиновские голоса». В Секиринской школе встреча была посвящена великому русскому поэту Сергею Есенину, учащиеся и преподаватели наслаждались великолепным творчеством Сергея Есенина в исполнении гостьи школы.

Статья опубликована в номере 21 (5308) от 07 февраля 2017 года
Кадровые приоритеты
Специалистов для строительной отрасли региона готовят десять образовательных учреждений
Светлана Максимова
Мастера своего дела
Молодые профессионалы готовятся к конкурсу
По материалам официального сайта Правительства области
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№ 21 (5308) от
07 февраля 2017
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