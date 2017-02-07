За сутки в Рязанской области зарегистрировано 34 преступления и происшествия

20 из них совершено в Рязани

Как сообщается на сайте регионального УМВД России, среди преступлений - один факт причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 18 краж и два факта пресечения незаконного оборота наркотических средств. Выявлено одно преступление в сфере экономики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 22 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержано 6 нарушителей.