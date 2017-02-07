В Рязани водителя, совершившего ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок, на время следствия посадили под домашний арест

Как сообщает пресс-служба Московского районного суда Рязани, утром 31 января водитель, двигаясь на автомобиле по проезжей части улицы Октябрьской, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с трёхлетним ребенком. Ребенок погиб на месте ДТП, его мама с серьезными травмами была доставлена в больницу.

Московский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении водителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.