Наказание в 8 месяцев исправительных работ назначили жителю Рязанской области за незаконное проникновение в жилище

Как сообщает представитель прокуратуры Рыбновского района, рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя села Кузьминское в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем гражданина.

По данным суда и следствия, ранее судимый не работающий гражданин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходил мимо одного из домов в селе Кузьминское. Мужчина поскользнулся, упал и больно ушиб ногу. Поняв, что сил дойти до дома у него нет, он вспомнил, что рядом находится дом одного из местных жителей. Мужчина был серьезно болен и практически не мог передвигаться и обходиться без посторонней помощи, а обвиняемый присматривал за ним по просьбе его дочери. Нарушитель знал, что входная дверь в дом больного человека не запирается. Воспользовавшись этим, он зашел внутрь, в единственную жилую комнату, где находился хозяин дома, лег на диван и уснул. Хозяин, в силу своего состояния не мог самостоятельно выпроводить незваного гостя. Разбудила мужчину дочь хозяина дома, которую вызвала бдительная соседка. Женщина выпроводила «пришельца» и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

По результатам рассмотрения уголовного дела гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, и ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев с удержанием 15 процентов заработка в доход государства.