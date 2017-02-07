В Рязанской области новорожденным все чаще дают старинные русские имена

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, что в январе при регистрации рождения мальчикам наиболее часто давались следующие имена: Артем, Даниил, Илья, Максим, Иван, Егор, Дмитрий, Кирилл, Тимофей, Александр. Девочек тоже чаще называют старыми традиционными именами: Ксения, Мария, Варвара, Анна, София, Анастасия, Дарья, Екатерина, Виктория.

Рязанцы дают своим детям и редкие имена. Среди мальчиков в минувшем январе появились: Никандр, Мирон, Назар, Макар, Платон, Роберт, Ян, Клим, Марк. Зарегистрированы редкие имена девочек: Матрона, Снежана, Ариана, Ева, Аделина, Влада, Венера, Майя, Севилия.