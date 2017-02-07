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07.02.2017, 11:26
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Общество
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В Рязанской области проводятся работы в рамках проекта, связанного с модернизацией помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов

Как сообщает сайт регионального министерства социальной защиты населения, в Шиловском доме-интернате общего типа для престарелых и инвалидов состоялся обучающий семинар «Уход за малоподвижными пациентами». Его провели в рамках реализации Пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области», подписанного в конце прошлого года Правительством Рязанской области и благотворительным фондом «Старость в радость».

Организаторами семинара стали представители благотворительного фонда «Старость в радость» и преподаватели Свято-Дмитриевского училища сестер милосердия Департамента образования Москвы.

К разговору были приглашены директора шести домов-интернатов Рязанской области и персонал Шиловского дома-интерната. На семинаре рассмотрели вопросы, связанные с трудностями, возникающими у малоподвижных пациентов, и поговорили о помощи в обеспечении жизнедеятельности таких граждан. Преподаватели рассказали, как ухаживать за пациентами, какие правила необходимо соблюдать для их безопасного перемещения, а также поддержания их социального статуса.

По мнению организаторов, важно, чтобы сиделки и сестры в учреждениях владели современными навыками ухода за лежачими больными. От этого зависит качество и продолжительность жизни пожилых людей.

Проведены и практические занятия с применением современных технологий в сфере гигиены лежачих больных и организации перемещения пациентов. По окончании обучающего семинара сотрудники дома-интерната получили оборудование, необходимое для поддержания жизнедеятельности малоподвижных пациентов (многофункциональные кровати, ванны-каталки), средства гигиены.

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