За ночь с улиц Рязани вывезли 487 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, в ночь с 6 на 7 февраля в уборке Рязани была задействована 61 единица техники. Снег вывозили с улиц Есенина, Соборной, Сенной, Интернациональной, Кремлевского вала, а также с каждого района областного центра. Вывезено 478 кубических метров снега.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 4 трактора, 5 погрузчиков, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 113 726 кубометров снега.