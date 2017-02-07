В Рязанской области состоялся III этап Кубка России по полиатлону

В городе Сасово состоялся III этап Кубка России сезона 2016-2017 гг. и первенство Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов по полиатлону

В соревнованиях, которые проходили со 2 по 6 февраля, приняли участие более 120 спортсменов из Санкт-Петербурга, Рязанской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской, Тамбовской и Ярославской областей, Чувашии и Республики Башкортостан. Состязания проходили в спортивной дисциплине «зимнее троеборье» и включали пулевую стрельбу, силовую гимнастику и лыжные гонки. Кроме того, состоялись командные соревнования в эстафете по пулевой стрельбе и лыжным гонкам.

По итогам первенства Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов среди юношей и девушек в своих возрастных категориях спортсмены из Рязанской области завоевали ряд высоких наград. Первыми стали Ольга Глухова и Алексей Рыбкин, на втором месте – Мария Пришвина, на третьем – Елизавета Гордеева. В командных соревнованиях (эстафеты) среди девушек победу одержала сборная ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово, второй стала команда ДЮСШ г. Сасово. В клубном первенстве первое место у ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово, третье – ДЮСШ г. Сасово. В целом команда Рязанской области заняла второе место среди сборных субъектов РФ.

По итогам III этапа Кубка России в абсолютном первенстве победителями признаны рязанцы Дарья Васькина и Денис Шелкопляс, которые также удостоены «золота» в «зимнем троеборье» в возрастной категории 24 года и старше. В той же группе «бронзу» завоевала Татьяна Сычева. Кроме того, сборная ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово заняла третье место в командных соревнованиях (эстафеты) среди мужчин и в клубном первенстве. Среди команд субъектов РФ у сборной Рязанской области также третья позиция.

Источник: сайт правительства Рязанской области