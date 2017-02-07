В Рязани полицейские раскрыли кражу драгоценностей

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась 36-летняя рязанка. Вернувшись вечером с работы домой, она не обнаружила в привычном месте своих золотых украшений. Все вещи в квартире были на своих местах, ни на окнах, ни на двери следов взлома не было, но украшения примерной стоимостью 50 тысяч рублей пропали. Сотрудники полиции на месте выяснили, что злоумышленник проник в квартиру без взлома. Выяснилось, что пока женщина была на работе, в квартире оставался ее девятилетний сын, у которого был свой ключ. Мальчик ходил гулять на улицу и иногда заходил в гости к товарищу, который жил в квартире в соседнем доме. За последнее время мальчик ни разу не терял ключей, и в день кражи они были при нем. Стражи правопорядка предположили, что ключи от квартиры могли быть похищены, когда ребенок был в гостях. Вскоре выяснилось, что к краже золотых украшений причастна мама приятеля ребенка. Пока мальчик был в гостях у товарища, его мама незаметно вытащила из его куртки ключи, сходила к нему домой и забрала из жилища украшения, а затем вернула ключи на место.

Как оказалось, ранее 29-летняя рязанка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет.