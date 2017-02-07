Курица с начинкой из телефонов предназначалась одному из осужденных колонии Рязанской области

До адресата посылка не дошла

Как сообщает сайт УФСИН России по области, житель Скопина привез осужденному исправительной колонии №5 передачу, в которой находились продукты питания. Когда сотрудники оперативного отдела досматривали посылку, выяснилось, что курица-гриль и мясной хлеб начинены средствами связи и аксессуарами для них. Всего в посылке обнаружили 31 мобильный телефон, 1 зарядное устройство, USB-модем и 4 sim-карты.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.12 КоАП РФ.

Фото с сайта УФСИН России по Рязанской области.