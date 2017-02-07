Юные воспитанники рязанской спортшколы «Родной край – спорт» присоединились к профилактической акции ГИБДД «Сложности перехода»

Сайт УМВД России по области сообщает, что сотрудники ГИБДД встретились с воспитанниками рязанской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Родной край - спорт». Маленьким спортсменам напомнили о том, как правильно переходить проезжую часть, рассказали об особенностях нерегулируемых пешеходных переходов, о «дорожных ловушках», которым могут оказаться у ребят на пути.

После этого дети присоединились к акции «Сложности перехода» и сфотографировались со специальными плакатами, на которых изображены профилактические рекомендации водителям и пешеходам, а после выложили эти фото в социальных сетях.

Фото с сайта УМВД России по Рязанской области.