В Рязани прошел профессиональный конкурс среди барменов «MixClassCup 2017»

Как сообщает сайт администрации Рязани, в ресторане «Небо» прошел IV профессиональный конкурс среди барменов «MixClassCup 2017», посвященный Международному Дню бармена.

В конкурсе приняли участие 26 барменов из Рязани, Коломны и Тулы. После отборочного тура 10 сильнейших конкурсантов боролись за 1 место. Они продемонстрировали мастерство, умение и навыки в создании 4-х видов коктейлей, затратив на их приготовление не более 5 минут.

Первое место в конкурсе завоевал Багдан Бочкарев (Коломна), на втором Антон Гуськов (Рязань), третье – у Артема Крекина (Рязань).