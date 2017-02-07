На перегоне Рязань – Лесок построят пешеходный переход

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, в 2017 году на полигоне МЖД планируется построить 16 современных одноуровневых пешеходных переходов.

В их числе – переход на перегоне Рязань – Лесок в Рязанской области, а также переходы в Москве, Московской и Тульской областях.

На строительство данных объектов будет направлено более 300 млн. рублей в рамках программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».

Современные пешеходные переходы будут оборудованы световой и звуковой сигнализациями, накопительными площадками, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. При строительстве переходов железнодорожники будут применять S-образную конструкцию, которая позволяет пешеходу убедиться в отсутствии приближающихся составов.