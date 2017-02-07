В Рязани открылась фотовыставка о том, как люди противостоят катастрофе

«Даже апокалипсис — это еще не конец» – под таким лозунгом в областной библиотеке имени Горького открылась выставка «Начнем мир заново!». Это проект российского клуба «После нас», в котором объединились ценители эстетики жанров «постапокалипсис» и «темное будущее». Несмотря на интерес к постапокалиптическому миру, главная цель клуба – предотвратить катастрофу, показать людям, к чему может привести плохое обращение с природой и игнорирование экологических проблем.

Выставка «Начнем мир заново!» состоит из работ отечественных и зарубежных фотографов, изображающих мир, переживший глобальную катастрофу. Первую часть экспозиции можно назвать фантазийной, на ней изображены члены клуба «После нас» в своих тщательно продуманных образах. Пережив катастрофу, общество и его устройство изменится: появятся мелкие поселения, которым придется выживать в экстремальных условиях, воины будут противостоять мародерам. На фотографиях – образ книжницы, это прототип учительницы, которая занимается сохранением книг, а затем учит по ним детишек.

Во второй части выставки показаны разрушенное метро, мир, лишенный зеленых растений, которые приходится носить с собой в колбе за спиной вместо баллона с воздухом. Фотография, на которой мужчина пытается сохранить маленький росточек, – метафора хрупкой жизни планеты, которая нуждается в нашей заботе и внимании.

Выставка будет работать до 28 февраля.