Областная общественно-политическая газета
19:38 МСК
Вторник
07 февраля 2017 года
№21 (5308)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Молодые рязанские профессионалы начали соревноваться в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia В Рязани открылась фотовыставка о том, как люди противостоят катастрофе В январе на «горячую» линию регионального минзрава жители Рязанской области обращались 284 раза В Ночной хоккейной лиге Рязанской области завершается предварительная стадия соревнований В школе №49 начал работу XX фестиваль школьных музеев «Люби и знай свою Рязань»Юные воспитанники рязанской спортшколы «Родной край – спорт» присоединились к профилактической акции ГИБДД «Сложности перехода»В Рязанской области новорожденным все чаще дают старинные русские именаВ Рязани прошел профессиональный конкурс среди барменов «MixClassCup 2017»Сотрудники полиции помешали двум рязанцам похитить силовой кабель В Рязанской области проводятся работы в рамках проекта, связанного с модернизацией помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Подготовку кадров для села, социальную поддержку детей-сирот и предоставление грантов молодым специалистам обсуждали сегодня на заседании правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Олег Ковалев: «До конца года в муниципалитетах не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе»Рязанцы и жители области прошли на лыжах по местам боевой славы более 130 километров Все службы Рязанской области будут работать в усиленном режимеВ Рязанской области семью выселили из квартиры за долги по коммунальным платежам Наказание в 8 месяцев исправительных работ назначили жителю Рязанской области за незаконное проникновение в жилище В Рязанской области определили лучших гимнастов Бывшему начальнику отдела Центра занятости населения Рязанской области за покушение на мошенничество дали условный срок В Рязани полицейские раскрыли кражу драгоценностей В Рязанской области состоялся III этап Кубка России по полиатлонуЗа ночь с улиц Рязани вывезли 487 кубометров снега Курица с начинкой из телефонов предназначалась одному из осужденных колонии Рязанской области В Рязанской области внедорожник с московскими номерами протаранил школьный автобус и скрылся с места ДТП На перегоне Рязань – Лесок построят пешеходный переход Завтра в Рязани стартует очередная акция в рамках проекта «Река жизни»
Главная страница / Новости Рязани и области
07.02.2017, 14:03
Просмотров: 112
Спорт
Версия для печати

В Ночной хоккейной лиге Рязанской области завершается предварительная стадия соревнований

Командам осталось провести три тура, восемь дружин уже добыли путевки в плей-офф. Лидирует по-прежнему касимовский «Восход СУ-2», со счетом 8:3 победивший хоккейный клуб «Дядьково». «Восходовец» Сергей Баранов, набрав 38 очков (заброшенные шайбы плюс голевые передачи), лидирует в споре бомбардиров. Вслед за касимовцами идет «Автоимпорт» – на неделе сыгравший два матча. В перенесенном поединке подопечные Олега Курина одержали верх над командой «ВДВ-Рязань» (9:0), а в очередном, двенадцатом, туре переиграли «Здоровье» – 11:2. У победителей семь шайб забросил Сергей Прудников. На счету форварда – 27 точных бросков, он и лидирует в списке снайперов. Среди ассистентов лучший результат – 16 результативных передач – имеет его партнер по команде Игорь Власов. Третье место занимает «Империя», в напряженнейшем поединке победившая «Державу» – 3:1. На пятки «Державе» наступают динамовцы: бело-голубые без особого труда одолели «Энергию» – 8:0. Также место в турнире плей-офф обеспечили себе «Шкода-Рязань» и «Сокол», переигравшие соответственно «Витязь» (7:3) и «ВДВ-Рязань» (6:3). В зону плей-офф вышли рыбновские хоккеисты, одержавшие победу над командой из Лесного – 5:1.

В тринадцатом туре на тренировочной арене Дворца спорта «Олимпийский» сегодня, 7 февраля, «Здоровье» играет с «Соколом» (начало – в 22.15), на следующий день «Шкода-Рязань» – с «ВДВ-Рязань» (21.00), 9 февраля встретятся «Витязь» и «Сталькомплект» (20.15). 11 февраля в Сасове местный клуб будет принимать хоккеистов из «Лесного» (19.00), а на главной арене «Олимпийского» в 22.45 скрестят клюшки «Держава» и «Восход СУ-2». Завершится тур матчем между «Империей» и ХК «Рыбное» 12 февраля, который также состоится на главной арене ДС «Олимпийский» (начало – в 22.30).

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:19
Подготовку кадров для села, социальную поддержку детей-сирот и предоставление грантов молодым специалистам обсуждали сегодня на заседании правительства Рязанской области
18:08
Завтра в Рязани стартует очередная акция в рамках проекта «Река жизни»
18:07
В январе на «горячую» линию регионального минзрава жители Рязанской области обращались 284 раза
17:43
В Рязанской области внедорожник с московскими номерами протаранил школьный автобус и скрылся с места ДТП
16:51
Сотрудники полиции помешали двум рязанцам похитить силовой кабель
16:31
В Рязанской области определили лучших гимнастов
16:28
Молодые рязанские профессионалы начали соревноваться в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia
16:12
В школе №49 начал работу XX фестиваль школьных музеев «Люби и знай свою Рязань»
16:06
Рязанцы и жители области прошли на лыжах по местам боевой славы более 130 километров
15:22
Бывшему начальнику отдела Центра занятости населения Рязанской области за покушение на мошенничество дали условный срок
15:05
В Рязанской области семью выселили из квартиры за долги по коммунальным платежам
15:01
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «До конца года в муниципалитетах не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе»
14:46
Все службы Рязанской области будут работать в усиленном режиме
14:03
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области завершается предварительная стадия соревнований
13:59
В Рязани открылась фотовыставка о том, как люди противостоят катастрофе
12:59
На перегоне Рязань – Лесок построят пешеходный переход
12:55
В Рязани прошел профессиональный конкурс среди барменов «MixClassCup 2017»
12:41
Юные воспитанники рязанской спортшколы «Родной край – спорт» присоединились к профилактической акции ГИБДД «Сложности перехода»
12:25
Курица с начинкой из телефонов предназначалась одному из осужденных колонии Рязанской области
12:19
В Рязани полицейские раскрыли кражу драгоценностей
11:53
В Рязанской области состоялся III этап Кубка России по полиатлону
11:46
За ночь с улиц Рязани вывезли 487 кубометров снега
11:26
В Рязанской области проводятся работы в рамках проекта, связанного с модернизацией помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов
11:21
В Рязанской области новорожденным все чаще дают старинные русские имена
11:03
Наказание в 8 месяцев исправительных работ назначили жителю Рязанской области за незаконное проникновение в жилище
10:18
В Рязани водителя, совершившего ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок, на время следствия посадили под домашний арест
10:09
В Рязанской области легковушка столкнулась с автокраном
10:04
В 4 автоавариях на дорогах Рязанской области за сутки пострадали 5 человек
09:59
За сутки в Рязанской области зарегистрировано 34 преступления и происшествия
09:52
В Рязанской области появились на свет 238 малышей
№ 21 (5308) от
07 февраля 2017
Архив номеров
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы