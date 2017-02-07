В Ночной хоккейной лиге Рязанской области завершается предварительная стадия соревнований

Командам осталось провести три тура, восемь дружин уже добыли путевки в плей-офф. Лидирует по-прежнему касимовский «Восход СУ-2», со счетом 8:3 победивший хоккейный клуб «Дядьково». «Восходовец» Сергей Баранов, набрав 38 очков (заброшенные шайбы плюс голевые передачи), лидирует в споре бомбардиров. Вслед за касимовцами идет «Автоимпорт» – на неделе сыгравший два матча. В перенесенном поединке подопечные Олега Курина одержали верх над командой «ВДВ-Рязань» (9:0), а в очередном, двенадцатом, туре переиграли «Здоровье» – 11:2. У победителей семь шайб забросил Сергей Прудников. На счету форварда – 27 точных бросков, он и лидирует в списке снайперов. Среди ассистентов лучший результат – 16 результативных передач – имеет его партнер по команде Игорь Власов. Третье место занимает «Империя», в напряженнейшем поединке победившая «Державу» – 3:1. На пятки «Державе» наступают динамовцы: бело-голубые без особого труда одолели «Энергию» – 8:0. Также место в турнире плей-офф обеспечили себе «Шкода-Рязань» и «Сокол», переигравшие соответственно «Витязь» (7:3) и «ВДВ-Рязань» (6:3). В зону плей-офф вышли рыбновские хоккеисты, одержавшие победу над командой из Лесного – 5:1.

В тринадцатом туре на тренировочной арене Дворца спорта «Олимпийский» сегодня, 7 февраля, «Здоровье» играет с «Соколом» (начало – в 22.15), на следующий день «Шкода-Рязань» – с «ВДВ-Рязань» (21.00), 9 февраля встретятся «Витязь» и «Сталькомплект» (20.15). 11 февраля в Сасове местный клуб будет принимать хоккеистов из «Лесного» (19.00), а на главной арене «Олимпийского» в 22.45 скрестят клюшки «Держава» и «Восход СУ-2». Завершится тур матчем между «Империей» и ХК «Рыбное» 12 февраля, который также состоится на главной арене ДС «Олимпийский» (начало – в 22.30).