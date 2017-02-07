Все службы Рязанской области будут работать в усиленном режиме

Сегодня на заседании правительства области губернатор Олег Ковалев дал поручение в связи с установившейся морозной погодой перейти всем службам на усиленный режим работы

В ходе заседания губернатор отметил, что, по информации рязанского управления МЧС, на территории региона ожидается сильное понижение температуры, что является отклонением от климатической нормы на 7-11 градусов. «Все службы должны в круглосуточном режиме быть готовы к устранению возможных аварий, – подчеркнул Олег Ковалев. – Несмотря на то, что зимний период в этом году идет без серьезных происшествий, готовым надо быть к любой ситуации, особенно в период сильных морозов. Обращаю на это самое серьезное внимание всех руководителей».

Отдельно Олег Ковалев остановился на работе образовательных учреждений региона в период максимального понижения температур наружного воздуха. По словам министра образования Ольги Щетинкиной, на сегодняшний день занятия в школах отменены только в двух районах области: Ермишинском – с 1 по 9 класс и Клепиковском – с 1 по 4 класс. Ольга Щетинкина отметила, что все остальные образовательные учреждения региона проводят занятия в штатном режиме. Олег Ковалев поручил держать ситуацию с работой школ на период сильных холодов на ежедневном контроле и обратить особое внимание на те образовательные учреждения, куда детей на занятия доставляют школьные автобусы. «Если вдруг появятся какие-либо сбои в работе автобусов, нужно реагировать незамедлительно», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил необходимость усилить работу травмпунктов области в установившихся погодных условиях. Медучреждения должны быть укомплектованы необходимыми медицинскими препаратами и расходными материалами, чтобы оказать первую помощь пациентам с обморожениями. Кроме того, при необходимости МЧС будут организованы пункты обогрева.

Источник: сайт правительства Рязанской области