Все службы Рязанской области будут работать в усиленном режиме

Областная общественно-политическая газета
19:38 МСК
Вторник
07 февраля 2017 года
№21 (5308)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани открылась фотовыставка о том, как люди противостоят катастрофе В Рязанской области семью выселили из квартиры за долги по коммунальным платежам В Рязани полицейские раскрыли кражу драгоценностей В школе №49 начал работу XX фестиваль школьных музеев «Люби и знай свою Рязань»В Рязанской области определили лучших гимнастов В Рязанской области проводятся работы в рамках проекта, связанного с модернизацией помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Курица с начинкой из телефонов предназначалась одному из осужденных колонии Рязанской области Подготовку кадров для села, социальную поддержку детей-сирот и предоставление грантов молодым специалистам обсуждали сегодня на заседании правительства Рязанской областиСотрудники полиции помешали двум рязанцам похитить силовой кабель В январе на «горячую» линию регионального минзрава жители Рязанской области обращались 284 раза Бывшему начальнику отдела Центра занятости населения Рязанской области за покушение на мошенничество дали условный срок Все службы Рязанской области будут работать в усиленном режимеЮные воспитанники рязанской спортшколы «Родной край – спорт» присоединились к профилактической акции ГИБДД «Сложности перехода»Завтра в Рязани стартует очередная акция в рамках проекта «Река жизни» В Рязанской области состоялся III этап Кубка России по полиатлонуЗа ночь с улиц Рязани вывезли 487 кубометров снега Рязанцы и жители области прошли на лыжах по местам боевой славы более 130 километров Наказание в 8 месяцев исправительных работ назначили жителю Рязанской области за незаконное проникновение в жилище Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «До конца года в муниципалитетах не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе»В Рязанской области внедорожник с московскими номерами протаранил школьный автобус и скрылся с места ДТП Молодые рязанские профессионалы начали соревноваться в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia В Рязанской области новорожденным все чаще дают старинные русские именаВ Рязани прошел профессиональный конкурс среди барменов «MixClassCup 2017»На перегоне Рязань – Лесок построят пешеходный переход В Ночной хоккейной лиге Рязанской области завершается предварительная стадия соревнований
Главная страница / Новости Рязани и области
07.02.2017, 14:46
Просмотров: 144
Власть
Версия для печати

Все службы Рязанской области будут работать в усиленном режиме

Сегодня на заседании правительства области губернатор Олег Ковалев дал поручение в связи с установившейся морозной погодой перейти всем службам на усиленный режим работы

В ходе заседания губернатор отметил, что, по информации рязанского управления МЧС, на территории региона ожидается сильное понижение температуры, что является отклонением от климатической нормы на 7-11 градусов. «Все службы должны в круглосуточном режиме быть готовы к устранению возможных аварий, – подчеркнул Олег Ковалев. – Несмотря на то, что зимний период в этом году идет без серьезных происшествий, готовым надо быть к любой ситуации, особенно в период сильных морозов. Обращаю на это самое серьезное внимание всех руководителей».

Отдельно Олег Ковалев остановился на работе образовательных учреждений региона в период максимального понижения температур наружного воздуха. По словам министра образования Ольги Щетинкиной, на сегодняшний день занятия в школах отменены только в двух районах области: Ермишинском – с 1 по 9 класс и Клепиковском – с 1 по 4 класс. Ольга Щетинкина отметила, что все остальные образовательные учреждения региона проводят занятия в штатном режиме. Олег Ковалев поручил держать ситуацию с работой школ на период сильных холодов на ежедневном контроле и обратить особое внимание на те образовательные учреждения, куда детей на занятия доставляют школьные автобусы. «Если вдруг появятся какие-либо сбои в работе автобусов, нужно реагировать незамедлительно», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил необходимость усилить работу травмпунктов области в установившихся погодных условиях. Медучреждения должны быть укомплектованы необходимыми медицинскими препаратами и расходными материалами, чтобы оказать первую помощь пациентам с обморожениями. Кроме того, при необходимости МЧС будут организованы пункты обогрева.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:19
Подготовку кадров для села, социальную поддержку детей-сирот и предоставление грантов молодым специалистам обсуждали сегодня на заседании правительства Рязанской области
18:08
Завтра в Рязани стартует очередная акция в рамках проекта «Река жизни»
18:07
В январе на «горячую» линию регионального минзрава жители Рязанской области обращались 284 раза
17:43
В Рязанской области внедорожник с московскими номерами протаранил школьный автобус и скрылся с места ДТП
16:51
Сотрудники полиции помешали двум рязанцам похитить силовой кабель
16:31
В Рязанской области определили лучших гимнастов
16:28
Молодые рязанские профессионалы начали соревноваться в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia
16:12
В школе №49 начал работу XX фестиваль школьных музеев «Люби и знай свою Рязань»
16:06
Рязанцы и жители области прошли на лыжах по местам боевой славы более 130 километров
15:22
Бывшему начальнику отдела Центра занятости населения Рязанской области за покушение на мошенничество дали условный срок
15:05
В Рязанской области семью выселили из квартиры за долги по коммунальным платежам
15:01
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «До конца года в муниципалитетах не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе»
14:46
Все службы Рязанской области будут работать в усиленном режиме
14:03
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области завершается предварительная стадия соревнований
13:59
В Рязани открылась фотовыставка о том, как люди противостоят катастрофе
12:59
На перегоне Рязань – Лесок построят пешеходный переход
12:55
В Рязани прошел профессиональный конкурс среди барменов «MixClassCup 2017»
12:41
Юные воспитанники рязанской спортшколы «Родной край – спорт» присоединились к профилактической акции ГИБДД «Сложности перехода»
12:25
Курица с начинкой из телефонов предназначалась одному из осужденных колонии Рязанской области
12:19
В Рязани полицейские раскрыли кражу драгоценностей
11:53
В Рязанской области состоялся III этап Кубка России по полиатлону
11:46
За ночь с улиц Рязани вывезли 487 кубометров снега
11:26
В Рязанской области проводятся работы в рамках проекта, связанного с модернизацией помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов
11:21
В Рязанской области новорожденным все чаще дают старинные русские имена
11:03
Наказание в 8 месяцев исправительных работ назначили жителю Рязанской области за незаконное проникновение в жилище
10:18
В Рязани водителя, совершившего ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок, на время следствия посадили под домашний арест
10:09
В Рязанской области легковушка столкнулась с автокраном
10:04
В 4 автоавариях на дорогах Рязанской области за сутки пострадали 5 человек
09:59
За сутки в Рязанской области зарегистрировано 34 преступления и происшествия
09:52
В Рязанской области появились на свет 238 малышей
№ 21 (5308) от
07 февраля 2017
Архив номеров
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы