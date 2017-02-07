Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «До конца года в муниципалитетах не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе»

Соответствующее поручение губернатор Олег Ковалев дал 7 февраля на заседании правительства области зампреду правительства Владимиру Трушкину и министру транспорта и автомобильных дорог региона Андрею Савичеву.

По информации министра транспорта и автомобильных дорог области Андрея Савичева, в муниципальных образованиях области все еще сохраняется большое количество дорог, которые считаются бесхозяйными, поскольку не стоят на балансе муниципалитета и не оформлены на кадастровый учет.

Губернатор Олег Ковалев поручил подготовить перечень таких дорог по всему региону. «Необходимо провести инвентаризацию всех дорог во всех муниципальных образованиях области, с тем чтобы подготовить решение о постановке их на учет в соответствии с их принадлежностью, – сказал Олег Ковалев. – До конца года не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе и за которые никто не несет ответственность. Я понимаю, что это работа непростая, но ее надо сделать».

Источник: сайт правительства Рязанской области