В Рязанской области семью выселили из квартиры за долги по коммунальным платежам

Решение о выселении принял Пронский районный суд, судебные приставы его исполнили

Жители Новомичуринска – мать и сын, проживали в трехкомнатной муниципальной квартире и с 2010 года не оплачивали коммунальные услуги. Когда сумма задолженности за тепло, воду и газ стала внушительной, представитель администрации Новомичуринского городского поселения подал исковое заявление в суд. 6 февраля по решению суда мать и сын были выселены из квартиры. Согласно решению суда им предоставят комнаты в одном из муниципальных общежитий, а задолженность они будут обязаны погасить.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, на сегодняшний день сумма долга составляет порядка 40 тысяч рублей по исполнительным производствам, возбужденным в этом году.