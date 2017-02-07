Бывшему начальнику отдела Центра занятости населения Рязанской области за покушение на мошенничество дали условный срок

Вступил в силу приговор Октябрьского районного суда города Рязани в отношении бывшего начальника отдела Центра занятости населения области. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, т.е. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам).

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Рязани, установлено, что в декабре 2015 года подсудимый, используя свои служебные полномочия, намеревался получить от одной из организаций 740 тысяч рублей. Чиновник предложил заместителю директора организации помощь в получении субсидий в рамках государственной программы Рязанской области «О развитии сферы занятости на 2015-2017 годы». В качестве «помощи» он обещал передать взятку, равную 30 процентам от суммы субсидий, на которые претендовала организация, членам комиссий при министерстве труда и занятости населения Рязанской области. Каких-либо действий, направленных на оказание давления на членов комиссий при региональном министерстве труда и занятости населения, он не предпринимал и ни о чем с ними не договаривался, видимо, намереваясь взятку оставить себе. При передаче части взятки в размере 270 тысяч рублей подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном им преступлении признал полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Судом было учтено, что подсудимый вину признал полностью, преступление носило неоконченный характер, у подсудимого имеется нетрудоспособный иждивенец, отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание, в связи с чем ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 20 000 рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, на срок 2 года.