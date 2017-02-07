Рязанцы и жители области прошли на лыжах по местам боевой славы более 130 километров

Уже в третий раз в рамках «Звездного» похода состоялась патриотическая акция «Линия жизни», сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона. Она организована в память о 500 рязанцах-добровольцах, которые осенью 1941 года ушли на фронт, чтобы принять участие в обороне Москвы.

С 31 января по 5 февраля участники «Линии жизни» шли на лыжах вдоль одного из участков линии советско-германского фронта, проходившей через территорию Рязанской, Московской и Тульской областей на момент 5 декабря 1941 года. Общая протяженность маршрута акции составила более 130 км. В течение 6 дней 15 добровольцев посетили 20 населенных пунктов, провели патриотические митинги, встречи с молодежью, спортивные соревнования. Остановки на ночлег были на территории населенных пунктов на базе образовательных учреждений или домов культуры.

Помимо основной группы добровольцев – участников Союза патриотов Рязанской области, туристического клуба «Альтаир», студентов Политехнического университета, представителей ДОСААФ России Рязанской области – на маршрут похода в разные дни вышло в общей сложности более 60 человек. Среди них – курсанты Академии права и управления ФСИН России, учащиеся школ Захаровского и Михайловского районов, студенты Михайловского техникума, которые прошли на лыжах вместе с основной группой отдельные участки маршрута.