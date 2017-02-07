В школе №49 начал работу XX фестиваль школьных музеев «Люби и знай свою Рязань»

На торжественном открытии фестиваля заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева и профессор РГУ имени С.А.Есенина Петр Акульшин говорили о том, что школьные музеи традиционно являются центром патриотической работы в образовательных учреждениях. Они способствует формированию у школьников гражданских качеств, уважительного отношения к историческому прошлому России, воспитанию нравственных и духовных ценностей. Фестивали школьных музеев – это творческие отчеты юных музееведов и их руководителей о том, что удалось сделать за год.

На XX фестивале было представлено 43 школьных музея. У кого-то за год появились новые экспонаты, кто-то предлагает интересные методические разработки, в чьих-то музеях побывали известные всему миру рязанцы. 16-я рязанская школа, например, представила на фестиваль прижизненное издание трудов Константина Циолковского, в котором он собственноручно делал пометки. В 19-й школе появилась каюта капитанов – мореплавателей. В музее 7-й школы – новые экспонаты от шефов-десантников. Музеи по праву являются живыми книгами памяти и задача школы в том, чтобы эту память сохранить и пронести через годы.

Школа №49 впервые принимает фестиваль, хотя имеет богатый опыт музейной работы. После церемонии открытия для участников и гостей фестиваля была организована экскурсия по школьному музею 141-й Киевской Краснознаменной стрелковой дивизии, в составе которой сражались и прошли славный боевой путь сотни рязанцев. Помещение известного в городе школьного музея, становившегося в разные годы победителем и лауреатом региональных и всероссийских смотров – конкурсов, было капитально отремонтировано шефами 49-й школы – компанией «Газпромнефть – Рязанский завод битумных материалов». Большая организационная и финансовая помощь школе в подготовке и проведении фестиваля была оказана компаниями «Гардиан стекло Рязань», «КРЗ» и «Роса 1».

Завтра и послезавтра фестиваль продолжит свою работу на площадках школ №2 и №7, а также в музее истории молодежного движения, где будут говорить о подвиге нашего земляка, молодогвардейца Ивана Земнухова.