Молодые рязанские профессионалы начали соревноваться в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia

Чемпионат профессионального мастерства стартовал в городе на четырех площадках: в Рязанском медицинском колледже, Рязанском многопрофильном колледже, Рязанском колледже электроники и в многофункциональном комплексе «Рязанский». На региональный отборочный этап съехались 92 студента из 28 образовательных организаций области и молодые рабочие. Кроме того, около 20 школьников продемонстрируют свои умения в робототехнике и электронике в номинации JuniorSkills.

Участники соревнуются в 14 компетенциях, среди которых сварочные технологии, столярное дело, малярные и декоративные работы, кондитерское дело, медицинский и социальный уход. К каждому конкурсанту на рабочей площадке прикреплен эксперт-профессионал, который наблюдает за ходом работ и ставит оценки. Региональный этап чемпионата продлится с 7 по 9 февраля, а 10 февраля лучшие молодые профессионалы получат награды. Кроме того, победители будут представлять область на всероссийских соревнованиях.

WorldSkills – международное некоммерческое движение, стремящееся повысить престиж рабочих профессий. Чемпионаты для профессионалов проводятся в разных странах мира раз в два года, и участвовать в них могут квалифицированные рабочие и студенты колледжей до 22 лет. Рязанская область официально присоединилась к движению в 2016 году, при этом молодые рабочие региона участвуют в соревнованиях с 2015 года. В активе наших земляков – 3 место в ЦФО в компетенции «поварское дело» (2015 г.), 2 место в ЦФО в компетенции «малярные и декоративные работы», а также медаль за профессионализм в компетенциях «поварское дело» и «кондитерское дело» (2016 г.)