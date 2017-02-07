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07.02.2017, 16:31
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Спорт
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В Рязанской области определили лучших гимнастов

В физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» прошли состязания чемпионата области и финальные соревнования в зачет XVI Спартакиады учащихся Рязанской области по художественной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие гимнастки из ДЮСШ «Витязь» (Рязанский район), ДЮСШ «Звезда» (г. Рыбное), СДЮСШОР «Олимпиец» (г.Рязань), ДЮСШ «Ника» (г.Рязань), ДЮСШ «Золотые купола» (г.Рязань), Дворца детского творчества(г.Рязань).

На церемонии открытия спортсменок приветствовали заместитель министра министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Гамзин, директор ДЮСШ «Звезда» Андрей Климанов, спортивный судья Всероссийской категории Наталья Тушина и спортивный судья Всероссийской категории Ольга Пучкова.

По итогам чемпионата Рязанской области по художественной гимнастике призовые места распределились так.

В групповых упражнениях по программе «Мастер спорта России»:

1 место – Сборная Рязанской области-1

2 место – ДЮСШ «Ника»

3 место – Сборная Рязанской области-2

В личном первенстве по программе «Мастер спорта России»:

1 место – Севальнева Алина (ДЮСШ «Ника»)

2 место – Грицай Юлия (СДЮСШОР «Олимпиец»)

3 место – Тихомирова Мария (ДДТ)

По итогам финальных соревнований по художественной гимнастике в зачет XVI спартакиады учащихся Рязанской области призовые места распределились следующим образом.

В индивидуальной программе (многоборье) по программе «Кандидат в мастера спорта России»:

1 место – Лоц Екатерина (ДЮСШ «Ника»)

2 место – Сидорова Варваря (ДДТ)

3 место – Жданова Алена (ДЮСШ «Ника»)

В общекомандном зачете по программе «Кандидат в мастера спорта России»

1 место – ДЮСШ «Ника»

2 место – СДЮСШОР «Олимпиец»

3 место – ДЮСШ «Звезда».

Источник: министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области

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