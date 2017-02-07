Сотрудники полиции помешали двум рязанцам похитить силовой кабель

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация о подозрительном автомобиле, который остановился в поле у села Незнамово Кораблинского района. Бдительные граждане заметили, что госномера автомобиля были густо заляпаны грязью. Это показалось им подозрительным, и они позвонили в полицию.

Подозрительная легковушка остановилась у базовой станции сотовой связи одного из региональных операторов. Сотрудники полиции предположили, что злоумышленники позарились на установленное на станции оборудование. Догадка подтвердилась – следственно-оперативная группа полиции на месте преступления задержала двух злоумышленников, которые демонтировали кабель электропитания станции мобильной связи. Выяснилось, что ранее два 41-летних рязанца работали в организации, обслуживающей аналогичные станции сотовой связи. Мужчины демонтировали 10 метров силового кабеля, однако вывезти «добычу» они не успели, их задержали полицейские. Похищенное изъято.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.