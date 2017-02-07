В Рязанской области внедорожник с московскими номерами протаранил школьный автобус и скрылся с места ДТП

Дети в аварии не пострадали, их пересадили в другой автобус

ДТП произошло сегодня примерно в 12 часов в Ряжске на пересечении улиц Вокзальной и Свободы, сообщает сайт издательства «Пресса». В автобус, перевозивший детей из средней школы № 1 в район железнодорожной станции, врезался автомобиль «Ниссан Икс-Трейл» с московскими номерами. Скрываясь с места происшествия, водитель врезался в гараж, где с машины слетела эмблема «Ниссан». Несмотря на это, нарушителю удалось уехать, объявлен план-перехват.