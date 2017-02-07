В январе на «горячую» линию регионального минзрава жители Рязанской области обращались 284 раза
Как сообщает сайт правительства области, по всем вопросам специалисты министерства дали гражданам разъяснения.
Помимо «горячей» телефонной линии, на обращения граждан отвечают через специальные разделы официальных сайтов медицинских учреждений Рязанской области. Там также представлена информация о видах деятельности организаций, порядках и стандартах оказания медицинской помощи пациентам.
07 февраля 2017