Завтра в Рязани стартует очередная акция в рамках проекта «Река жизни»

77-я донорская акция по традиции будет проходить два дня – 8 и 9 февраля. Нынешняя акция приурочена к Международному дню больного человека (11 февраля) и Всемирному дню детей, больных раком (15 февраля). Кровь, как всегда, можно сдать на областной станции переливания крови (ул. Спортивная, д.7) и в отделении переливания крови ОКБ (Интернациональная, д. 3-а). Время проведения акции – с 8.00 до 12.30. За шесть предыдущих акций 2016 года удалось собрать 853 дозы донорской крови, а за 76 акций проекта «Река жизни» – 12295 доз донорской крови.