Подготовку кадров для села, социальную поддержку детей-сирот и предоставление грантов молодым специалистам обсуждали сегодня на заседании правительства Рязанской области

Заседание регионального правительства провел губернатор Олег Ковалев

В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, администрации Рязани.

В начале заседания губернатор представил вновь назначенного начальника УФСБ России по Рязанской области Сергея Ерофеева.

В ходе заседания правительства региона был одобрен ряд законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в нормативно-правовые акты и государственные программы Рязанской области с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством. В частности, они касаются государственных программ «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы», «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы», «Дорожное хозяйство на 2014-2022 годы», «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах».

В рамках рассмотрения вопросов повестки заседания министр образования региона Ольга Щетинкина доложила о внесении изменений в закон Рязанской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Изменения вносятся для приведения регионального закона в соответствие с федеральными нормативными актами и направлены на улучшение ситуации с обеспечением детей-сирот социальными гарантиями.

Ольга Щетинкина также доложила о приведении «Порядка предоставления грантов молодым специалистам, принятым на должность педагогического работника в муниципальные и государственные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности» в соответствие с региональной программой развития образования на 2014-2025 годы. Во время обсуждения законопроекта Губернатор Олег Ковалев отметил необходимость уделить особое внимание целевому обучению специалистов для сельской местности. «На сегодняшний момент мы по целевому приему используем менее 50% мест от того количества, которые нам выделяет Рязанский агротехнологический университет. Это недоработка, которую надо устранить, выработать эффективный механизм, задействовать органы местного самоуправления, – сказал Олег Ковалев. – Отрасль сельского хозяйства ежегодно дает прирост 3-5%, она нуждается в кадрах, и мы эти кадры должны обеспечить».

Источник: сайт правительства Рязанской области