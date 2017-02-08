Областная общественно-политическая газета
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08 февраля 2017 года
№22 (5309)
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08.02.2017
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№22 (5309) |
Четвёртая полоса
Культура
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Музыка касается души

Подведены итоги V городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – Родина моя!»
Автор фото: Александр Королев | Музыка касается души
Фото: Александр Королев.

В Рязанском Дворце молодежи прошел гала-концерт, на котором наградили победителей V городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – Родина моя!». В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, школьники, почетные гости. Организатором конкурса выступил детско-юношеский центр «Звезда» при содействии управления образования и молодежной политики администрации города Рязани.

Конкурс проходил в течение нескольких дней. Жюри прослушало около 350 вокалистов и вокальных ансамблей из 51 образовательного учреждения Рязани. По итогам творческого состязания были определены победители в различных возрастных категориях. Уровень участников конкурса оказался настолько высоким, что члены жюри решили присудить два Гран-при. Один из них – Анастасии Селивановой из школы № 72, вторая высшая награда досталась Марине Кузнецовой из школы №10.

– Я с детства занимаюсь пением, живу в городе Рыбное. Езжу на занятия в Рязань, пою в вокальном ансамбле «Подснежник», – рассказывает Анастасия Селиванова. – В различных песенных конкурсах участвую давно, а вот Гран-при получила впервые. Песня, которую я спела, называется «Родина-мать зовет». Она очень трогательная. Вообще военно-патриотическая тематика близка моей душе. Мой дедушка участвовал в Великой Отечественной войне, но, к сожалению, не вернулся с фронта, – рассказывает Анастасия Селиванова.

Среди победителей конкурса – вокальный ансамбль «Переменка» школы №38, который исполнил композицию «Ветеранам». Коллектив существует седьмой год. Он не раз становился лауреатом городских и областных фестивалей.

– В нашем репертуаре есть песни разных стилей и направлений. Главное, чтобы они не оставляли равнодушными ни самих юных исполнителей, ни слушателей, – отмечает руководитель ансамбля Наталья Лыгина.

Статья опубликована в номере 22 (5309) от 08 февраля 2017 года
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