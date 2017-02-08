Спортивный курьер

Друзья не подвели юбиляра

В Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», состоялся матч, в котором встретились «Сборная НХЛ Рязанской области» и «Команда друзей Олега Смирнова».

Поединок был приурочен к 50-летию капитана команды «Автоимпорт», регионального представителя Ночной хоккейной лиги в Рязанской области, депутата городской Думы Олега Смирнова. В состав «Сборной НХЛ Рязанской области» были заявлены по одному игроку от каждой команды рязанской НХЛ – вратари Владимир Бобиков и Аркадий Гребеньков, защитники Дмитрий Андреев, Вячеслав Лончаков, Валерий Беляев, Анатолий Максимов, Василий Кладов и Олег Гаврик, нападающие Олег Кондрашов, Роман Тиняков, Эдуард Марков, Олег Котиков, Сергей Агейков, Эдуард Султанаев, Валерий Питенин, Евгений Карякин, Игорь Власов и Георгий Агеев. В составе «Команды друзей Олега Смирнова» на лед вышли ветераны рязанского хоккея, а также представители политики и бизнеса – голкиперы Роман Годес и Сергей Шеколенко, защитники Вадим Бращин, Андрей Кладов, Сергей Сапунов, Владимир Соколов и Вячеслав Морозов, форварды Анатолий Лушин, Дмитрий Малахов, Юрий Токмаков, Олег Смирнов, Алексей Самохин, Олег Курин, Олег Барсуков, Сергей Маслов, Геннадий Лескин, Игорь Смирнов и Максим Максимкин.

Поединок получился непохожим на обычные товарищеские матчи, которые зачастую заканчиваются мирным исходом, – в посвященной юбилею встрече многочисленным болельщикам результативная игра доставила огромное удовольствие. Символическое выбрасывание шайбы выполнил известный советский арбитр, судья международной категории, а ныне инспектор матчей КХЛ Виктор Губернаторов. Тон яркому хоккейному празднику задавал виновник торжества – Олег Смирнов забросил три шайбы, сделал две результативные передачи. В «Команде друзей Олега Смирнова» также отличись Игорь Смирнов, Геннадий Лескин и Олег Барсуков. На шесть шайб победителей «Сборная НХЛ Рязанской области» ответила тремя – их авторами стали Игорь Власов (дважды) и Георгий Агеев. Лучшими игроками юбилейного матча были названы Игорь Власов и Сергей Шеколенко. Главный приз – за победу – «Команде друзей Олега Смирнова» вручил олимпийский чемпион, трехкратный победитель мировых первенств Сергей Мыльников.

В честь семьи Раменских

В двадцатый раз проведена лыжная гонка в честь семьи Раменских.

Состоявшиеся в Скопине соревнования на призы знаменитых земляков Тамары Ивановны и Геннадия Михайловича Раменских и призы городской администрации вылились в яркий праздник лыжного спорта. Его участниками стали спортсмены и физкультурники из Москвы, Рязани, многих районов области.

Победы в самом массовом забеге – на один километр, на старт которого могли выйти все желающие, одержали Кристина Старожихина и Данил Чистотин. В зависимости от возраста участники бежали дистанции от двух до пяти километров, лучшие определялись в восемнадцати зачетных группах. Среди сильнейших оказались Елизавета Дорожкина, Анна Набатчикова, Екатерина Жиркова, Елена Савина, Виталий и Артем Зверковы, Тимофей Лаповщиков, Денис Новоселов, Павел Ларин, Дмитрий Парнев… Призы – лыжи и другие презенты – лауреатам гонок вручали Тамара и Геннадий Раменские, глава администрации города Скопина Олег Асеев и начальник отдала физической культуры и спорта городской администрации Юрий Римский.

Цена одного удара

Победой команды «Водоканал» завершился традиционный футбольный турнир «Подснежник» памяти Василия Карцева.

В полуфинале «Екимовка» уступила «Водоканалу» (1:2), «Витязь» нанес поражение команде «АМКА» (5:2). И вот – решающие матчи соревнований памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Михайловича Карцева. Первыми на поле стадиона «Спартак» вышли претенденты на «бронзу» – «АМКА» проиграла (1:2), одержавшая победу «Екимовка» стала обладательницей третьего приза. В главном финале судьбу поединка «Витязь» – «Водоканал» решил единственный гол – его забил игрок «Водоканала» Станислав Климашин. В итоге подопечные известного рязанского тренера Константина Климашина добыли главный приз, «серебро» досталось «Витязю».

Лучшими игроками турнира авторитетным жюри были названы Денис Шарапов из «Екимовки», Евгений Маркелов («Витязь») и представитель «Водоканала» Юрий Федоров, самым перспективным футболистом признан нападающий команды «Рязань-М-2» Данил Юдаев. Дорогими гостями соревнований на их закрытии были Раиса Михайловна Карцева и Людмила Дмитриевна Борисова, а также ветераны Николай Николаевич Саморуков, Виктор Иванович Яркин, Валерий Федорович Балашов, Анатолий Дмитриевич Кудряшов, Виктор Алексеевич Сергеев, Евгений Николаевич Гаврик, Александр Лаврентьевич Синядов и Александр Анатольевич Жуков.

Высокие награды у рязанцев

В Рязанской области состоялся III этап Кубка России по полиатлону.

В городе Сасово состоялся III этап Кубка России сезона 2016-2017 гг. и первенство Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов по полиатлону.

По итогам первенства Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов среди юношей и девушек в своих возрастных категориях спортсмены из Рязанской области завоевали ряд высоких наград. Первыми стали Ольга Глухова и Алексей Рыбкин, на втором месте – Мария Пришвина, на третьем – Елизавета Гордеева. В командных соревнованиях (эстафеты) среди девушек победу одержала сборная ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово, второй стала команда ДЮСШ г. Сасово. В клубном первенстве первое место у ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово, третье – ДЮСШ г. Сасово. В целом команда Рязанской области заняла второе место среди сборных субъектов РФ.

По итогам III этапа Кубка России в абсолютном первенстве победителями признаны рязанцы Дарья Васькина и Денис Шелкопляс, которые также удостоены «золота» в «зимнем троеборье» в возрастной категории 24 года и старше. В той же группе «бронзу» завоевала Татьяна Сычева. Кроме того, сборная ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово заняла третье место в командных соревнованиях (эстафеты) среди мужчин и в клубном первенстве. Среди команд субъектов РФ у сборной Рязанской области также третья позиция.