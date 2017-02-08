Березка моя…

Областная общественно-политическая газета
23:45 МСК
Среда
08 февраля 2017 года
№22 (5309)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее В Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью Рязанские активисты ОНФ призвали навести порядок на площадках для ярмарок выходного дня ХК «Рязань» с блеском выиграл у динамовцев из Петербурга Ночью в уборке Рязани от снега были задействованы 59 единиц техники В Рязани «десятка» сбила пешехода Двух работников одной из транспортных организаций Рязани незаконно уволили Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области на минувшей неделе не достигла эпидпорога Рязанские медики получили награды министерства РФ Более 15 процентов бюджета Рязанской области направлено на поддержку бизнесаВ Рязани будет открыт новый центр поддержки малого и среднего предпринимательства В Рязани обсудили стратегию развития бизнесаГубернатор Рязанской области Олег Ковалев обсудил с аграриями состояние и перспективы развития отрасли растениеводства Лучших рязанских ученых наградили в правительстве области Бюджет Рязанской области пополнился на полмиллиарда рублейУчастники чемпионата WorldSkills Russia в Рязани обсудили будущее молодых предпринимателейЖажда алкоголя заставила жителя Рязанской области взяться за нож В Рязанской области стартует фестиваль игровых судов В Рязани задержали серийного вора Рязанская область отмечена в числе лучших по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначенияРязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровнеГубернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства АСИ в ЦФО Дмитрием АбрамовымВ январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений 41 ДТП произошло за сутки на дорогах Рязанской области В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования
Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017
Просмотров: 125
№22 (5309) |
Четвёртая полоса
Культура
Версия для печати

Березка моя…

«Как много нам открытий чудных» готовят любознательные дети и увлеченные учителя
Автор фото: Александр Королев | Березка моя…
Фото: Александр Королев.

Областной конкурс по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди», который в этом году проводится уже двенадцатый раз, есть продолжение традиции, заложенной в Рязанской области еще в середине 50-х годов прошлого века. Несмотря на многие крутые перемены, она сохранилась – благодаря несомненной пользе для образования и интересу к краеведческому поиску у детей.

О том, что этот интерес не иссяк, говорили члены жюри конкурса на подведении его итогов, которое состоялось 3 февраля в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. Был отмечен, в частности, интерес школьников к поиску героев военных лет (секция «Военная история»), значимых и удивительных фактов из истории Рязанщины (секция «Летопись родного края»)… Школьным краеведам, исследовавшим культурное наследие наших мест, удалось даже открыть несколько имен забытых поэтов. В секции «Родословие. Наши земляки» прозвучали выступления, в которых дети рассказывали о своих семьях, и это тоже было с похвалой отмечено на подведении итогов.

А особенно похвалили секцию «Этнография» – за то, что и на этот раз она была, как всегда, «веселой» и «вкусной». Случается, что во время выступления здесь могут спеть частушки или, например, угостить блинами… На этот раз до блинов не дошло, но березовый сок членам жюри подавали. И все это потому, что одна из конкурсанток – ученица 7-го класса Тумской школы №46 Клепиковского района Екатерина Агафонова подготовила доклад на тему «Лесные промыслы мещеряков, связанные с деревом береза».

То, что от березы можно соком попользоваться, наверное, все знают. Как и о том, что для мытья в бане очень хорош березовый веник. А вот о добыче дегтя или выжигании угля из березы знают, наверное, лишь специалисты. Катя услышала об этом и другом (например: чтобы добро не переводилось, надо перед порогом хлева или конюшни закопать березовое бревно) из чтения немногих, посвященных березовому промыслу книг, бесед с информаторами… А сколько, как оказалось, праздников, обрядов, обычаев связано с березой! И все это любознательная девочка узнала при непосредственным участии своего научного руководителя Валентины Алексеевны Антошечкиной, которая занимается школьным краеведением уже семнадцать лет и вырастила нескольких краеведов, успешно выступивших на областном конкурсе юных исследователей.

Теперь среди них и Катя Агафонова. Она признана абсолютным победителем нынешнего конкурса. Конечно, девочка очень благодарна своей наставнице, но еще говорит и о том, что во время работы и вообще в жизни ее очень вдохновляет сам образ березы: лучше этого дерева она не знает.

Здесь стоит вспомнить, что в прошлом году Гран-при областного школьного краеведческого конкурса получил Ярослав Михайлин из Кадомского района за интересную работу о забытом лесном промысле – добыче смолы…

Статья опубликована в номере 22 (5309) от 08 февраля 2017 года
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Сорить не надо!
Рязанца оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что он устроил свалку на принадлежащем ему земельном участке.
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Наука
Слово и дело
Слагаемые успеха профессора Якушина
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
РВ ТВ
Олимпиада тружеников
В Рязани открылся региональный этап чемпионата WorldSkills Russia
Татьяна Клемешева
Праздник
8 февраля – День российской науки
Общество
В соответствии с действующим законодательством
Внесены изменения в государственные программы области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Поручения губернатора
По материалам официального сайта Правительства области
АПК
Вести АПК
Общество
В перспективе – перемены
Обсуждается проект закона об Общественной палате Рязанской области
Ирина Сизова
Экология
Книги и экология
Конкурс лэпбуков и «ЭкоМир» ждут читателей областной библиотеки в этом году
Анна Добролежа
Общество
Благодарность и признательность
Двадцать пятый телерадиомарафон собрал для ветеранов более трех миллионов рублей
Валентина Севостьянова
Авторская колонка
На каждого автохама по бабушке с клюкой?
Татьяна Банникова
Культура
Музыка касается души
Подведены итоги V городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – Родина моя!»
Вероника Шелякина
№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы