Березка моя…

«Как много нам открытий чудных» готовят любознательные дети и увлеченные учителя

Областной конкурс по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди», который в этом году проводится уже двенадцатый раз, есть продолжение традиции, заложенной в Рязанской области еще в середине 50-х годов прошлого века. Несмотря на многие крутые перемены, она сохранилась – благодаря несомненной пользе для образования и интересу к краеведческому поиску у детей.

О том, что этот интерес не иссяк, говорили члены жюри конкурса на подведении его итогов, которое состоялось 3 февраля в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. Был отмечен, в частности, интерес школьников к поиску героев военных лет (секция «Военная история»), значимых и удивительных фактов из истории Рязанщины (секция «Летопись родного края»)… Школьным краеведам, исследовавшим культурное наследие наших мест, удалось даже открыть несколько имен забытых поэтов. В секции «Родословие. Наши земляки» прозвучали выступления, в которых дети рассказывали о своих семьях, и это тоже было с похвалой отмечено на подведении итогов.

А особенно похвалили секцию «Этнография» – за то, что и на этот раз она была, как всегда, «веселой» и «вкусной». Случается, что во время выступления здесь могут спеть частушки или, например, угостить блинами… На этот раз до блинов не дошло, но березовый сок членам жюри подавали. И все это потому, что одна из конкурсанток – ученица 7-го класса Тумской школы №46 Клепиковского района Екатерина Агафонова подготовила доклад на тему «Лесные промыслы мещеряков, связанные с деревом береза».

То, что от березы можно соком попользоваться, наверное, все знают. Как и о том, что для мытья в бане очень хорош березовый веник. А вот о добыче дегтя или выжигании угля из березы знают, наверное, лишь специалисты. Катя услышала об этом и другом (например: чтобы добро не переводилось, надо перед порогом хлева или конюшни закопать березовое бревно) из чтения немногих, посвященных березовому промыслу книг, бесед с информаторами… А сколько, как оказалось, праздников, обрядов, обычаев связано с березой! И все это любознательная девочка узнала при непосредственным участии своего научного руководителя Валентины Алексеевны Антошечкиной, которая занимается школьным краеведением уже семнадцать лет и вырастила нескольких краеведов, успешно выступивших на областном конкурсе юных исследователей.

Теперь среди них и Катя Агафонова. Она признана абсолютным победителем нынешнего конкурса. Конечно, девочка очень благодарна своей наставнице, но еще говорит и о том, что во время работы и вообще в жизни ее очень вдохновляет сам образ березы: лучше этого дерева она не знает.

Здесь стоит вспомнить, что в прошлом году Гран-при областного школьного краеведческого конкурса получил Ярослав Михайлин из Кадомского района за интересную работу о забытом лесном промысле – добыче смолы…