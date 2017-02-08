Областная общественно-политическая газета
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08 февраля 2017 года
№22 (5309)
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08.02.2017
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№22 (5309) |
Четвёртая полоса
Общество
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Сорить не надо!

Рязанца оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что он устроил свалку на принадлежащем ему земельном участке.

Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки. На участке в 29,4 гектара обнаружили мусорную свалку высотой от 0,3 метра до 1 метра. При этом 30% отходов составил строительный мусор, 50% – древесные и растительные отходы и по 10% – пластик и стекло. Остальная часть участка заросла сорняками и деревьями. Отмечается также, что землю не использовали в течение трех лет. По данному факту в отношении рязанца составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Конечно, такой случай – довольно редкий. Но местные проверяющие органы в сельских районах не дремлют. Соответствующие комиссии муниципальных образований принимают жалобы на захламление улиц в частном секторе, особенно это касается строительного мусора, который часто накапливается перед палисадниками. Штрафы за наличие мусора в зоне ответственности того или иного частного дома значительны, а при систематических нарушениях они накладываются всякий раз. За мусор и стройматериалы, находящиеся на территории домовладений и огородов, пока не штрафуют, но эта практика вполне может начать применяться по мере роста штрафа как фактора наполнения местного бюджета.

По материалам пресс-службы Россельхознадзора
по Рязанской и Тамбовской областям

Статья опубликована в номере 22 (5309) от 08 февраля 2017 года
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