Областная общественно-политическая газета
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08 февраля 2017 года
№22 (5309)
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08.02.2017
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№22 (5309) |
Третья полоса
Экология
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Книги и экология

Конкурс лэпбуков и «ЭкоМир» ждут читателей областной библиотеки в этом году
Автор фото: Анна Добролежа. На фото: Игра, в которой нужно было угадать животных, занесенных в Красную книгу России
Фото автора.
На снимке: Игра, в которой нужно было угадать животных, занесенных в Красную книгу России

В областной библиотеке имени Горького состоялось открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий. В этот день многие пришли в библиотеку с использованными батарейками, которые можно было сдать на безопасную утилизацию. Акция «Сдай батарейку – спаси планету!» продлится в библиотеке до 13 февраля.

Перед началом студенты могли поиграть в игру, организованную детской общественной организацией «Лист». Участники должны были из перечня фотографий животных отгадать тех, кто занесен в Красную книгу России. Оказалось, что задание было с подвохом и все животные, представленные в конкурсе, были редкими. Мало кому из участников удалось правильно выполнить задание.

– Мы специально подобрали животных, которые часто встречаются нам в зоопарках, зоомагазинах или в телешоу, но, несмотря на свою популярность, являются редкими. Если многие школьники и студенты ответили, что амурский тигр, голубой песец и зубр редко встречаются в природе, то о том, что в Красную книгу России занесены рысь, лебедь-шипун и дельфин, мало кто знал, – говорит участница организации «Лист» Виктория Голева.

Читатели и гости познакомились с наиболее актуальными направлениями работы библиотеки, с самыми значимыми событиями года. Среди них детский эколого-просветительский проект «Случилось приобщение к природе». В наступившем году продолжатся занятия в группе детского сада «Экозаврик», пройдут занимательные уроки, игры-викторины, экологические посиделки. В начале весны состоится подведение итогов городского ученического конкурса лэпбуков «Тропинками родного края» (лэпбук – это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну тему).

В апреле юные читатели библиотеки станут участниками экологической недели «Расскажем нашей планете, как должны уважать ее дети», а в сентябре друзей природы пригласят на библиотечный пикник «Войди в природу с чистым сердцем».

Самыми масштабными проектами года станут межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой», приуроченная к международной акции «Марш парков-2017»; интерактивный и побуждающий к действию молодежный просветительский марафон «ЭкоМир» и литературный проект «Романтик Мещерского края», посвященный 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского.

Статья опубликована в номере 22 (5309) от 08 февраля 2017 года
В перспективе – перемены
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Олимпиада тружеников
В Рязани открылся региональный этап чемпионата WorldSkills Russia
Татьяна Клемешева
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8 февраля – День российской науки
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В соответствии с действующим законодательством
Внесены изменения в государственные программы области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
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По материалам официального сайта Правительства области
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Вести АПК
Общество
В перспективе – перемены
Обсуждается проект закона об Общественной палате Рязанской области
Ирина Сизова
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На каждого автохама по бабушке с клюкой?
Татьяна Банникова
Культура
Музыка касается души
Подведены итоги V городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – Родина моя!»
Вероника Шелякина
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
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Березка моя…
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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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От идеи – до успеха
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дадут новый импульс развитию предпринимательства
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В регионе растениеводству уделяется особое внимание
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Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
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