Книги и экология

Конкурс лэпбуков и «ЭкоМир» ждут читателей областной библиотеки в этом году

В областной библиотеке имени Горького состоялось открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий. В этот день многие пришли в библиотеку с использованными батарейками, которые можно было сдать на безопасную утилизацию. Акция «Сдай батарейку – спаси планету!» продлится в библиотеке до 13 февраля.

Перед началом студенты могли поиграть в игру, организованную детской общественной организацией «Лист». Участники должны были из перечня фотографий животных отгадать тех, кто занесен в Красную книгу России. Оказалось, что задание было с подвохом и все животные, представленные в конкурсе, были редкими. Мало кому из участников удалось правильно выполнить задание.

– Мы специально подобрали животных, которые часто встречаются нам в зоопарках, зоомагазинах или в телешоу, но, несмотря на свою популярность, являются редкими. Если многие школьники и студенты ответили, что амурский тигр, голубой песец и зубр редко встречаются в природе, то о том, что в Красную книгу России занесены рысь, лебедь-шипун и дельфин, мало кто знал, – говорит участница организации «Лист» Виктория Голева.

Читатели и гости познакомились с наиболее актуальными направлениями работы библиотеки, с самыми значимыми событиями года. Среди них детский эколого-просветительский проект «Случилось приобщение к природе». В наступившем году продолжатся занятия в группе детского сада «Экозаврик», пройдут занимательные уроки, игры-викторины, экологические посиделки. В начале весны состоится подведение итогов городского ученического конкурса лэпбуков «Тропинками родного края» (лэпбук – это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну тему).

В апреле юные читатели библиотеки станут участниками экологической недели «Расскажем нашей планете, как должны уважать ее дети», а в сентябре друзей природы пригласят на библиотечный пикник «Войди в природу с чистым сердцем».

Самыми масштабными проектами года станут межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с планетой», приуроченная к международной акции «Марш парков-2017»; интерактивный и побуждающий к действию молодежный просветительский марафон «ЭкоМир» и литературный проект «Романтик Мещерского края», посвященный 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского.