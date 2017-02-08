Двадцать пятый телерадиомарафон собрал для ветеранов более трех миллионов рублей

В простых символах – твердом пожатии мозолистой руки, букетике красных гвоздик, пожелании доброго здоровья, материальной поддержке – выражается благодарность и признательность старшему поколению за возможность жить и трудиться под мирным небом, за их боль, страдания и раны, мужество и душевное тепло.

Именно эти цели преследовал двадцать пятый телерадиомарафон «Низкий поклон вам, ветераны», посвященный 71-й годовщине Великой Победы. В рамках месячника проходил и месячник «Протяни руку тем, кому труднее». За годы проведения марафонов собрано более 59 миллионов рублей.

В области проживают более 24 тысяч участников боевых действий, тружеников тыла, солдатских вдов. Жизнь каждого из них – это история нашей страны, региона, своеобразная летопись подвига, символ несгибаемости духа, пример беззаветного служения Родине. В наших силах сделать их жизнь спокойной и счастливой.

В благотворительном марафоне приняло участие 280 предприятий, организаций, банковских структур. Традиционно делятся своими средствами участники фонда и члены Попечительского совета при фонде ветеранов. Часть денег, собранных на марафоне, – это однодневный заработок сотрудников госучреждений, организаций бюджетной сферы и предприятий, не имеющих в смете расходов статьи «на благотворительность». Отдельные предприятия адресно поддержали фронтовиков и тружеников тыла. Такая помощь оказана 272 ветеранам.

Продолжается участие в программе, по которой фонд получил Президентский грант Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд» в сумме 1 млн. рублей на реализацию проекта «Заботу и внимание ветеранам военной службы и членам их семей». Часть этих средств получили ветераны военной службы с пенсией ниже 12 тыс. рублей. Рязань в этом проекте в третий раз признана победителем.

Областной фонд ветеранов принимает активное участие во многих знаковых патриотических мероприятиях, посвященных Дню Победы, Международному дню пожилых людей, в презентации книг. Совместно с областным советом ветеранов и министерством образования возрождено тимуровское движение, проведен смотр-конкурс на лучший школьный музей. Много интересных мероприятий намечено провести и в этом году.

Ветеранские организации муниципалитетов области, используя опыт фонда, также проводят благотворительные марафоны. Собранные средства (примерно 4-6 млн. рублей в год) направляются не только на адресную поддержку ветеранов, но и на реставрацию памятников, обустройство мест захоронения и другие нужды.

В январе 2017 года стартовал 26-й телерадиомарафон, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. Председатель правления фонда ветеранов Тамара Федоровна Харланова выразила благодарность всем коллективам предприятий и организаций за активное участие в марафоне «Низкий поклон вам, ветераны» и очень надеется, что и в дальнейшем не исчезнет в людях ощущение сопричастности с другим человеком, не настигнет их страшный недуг – душевная глухота.

Напоминаем банковские реквизиты Рязанского областного отделения Российского общественного благотворительного Фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил: ООО МКБ им. С. Живаго (г. Рязань), р/сч 40703810200000000103, ИНН 6231013015, КПП 623401001, БИК 046126744, корр/сч. 30101810700000000744. Контактный телефон/факс 98-30-32, Рязань, ул. Дзержинского, д. 10.