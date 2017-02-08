На каждого автохама по бабушке с клюкой?

Язык наш «обогатился» новым словом – «автохам». Потому что едва ли не каждый день находится повод употребить это слово.

Самые вопиющие случаи, это, конечно, когда владелец автомашины по непонятным (с точки зрения нормальных человеческих отношений) причинам не уступает дорогу скорой медицинской помощи. Но в данном случае составная часть нового слова – «хам», на мой взгляд, никак не соответствует содеянному.

Оно для человека, переступившего нормы общественной морали, слишком мягко. Не могу тут не вспомнить, как несколько лет назад, добираясь до глухого населенного пункта на автобусе, я вгорячах назвала этим словом одного неподобающе ведущего себя мужчину, но, ожидая после этого самых прискорбных для себя последствий, увидела вдруг, что лицо его… расцвело. «Хам», – с удовольствием повторил он, – какое слово культурное».

Так вот: «автохамы» – вовсе не хамы, а, вспоминая тот смертельный случай, который случился по их вине, это если не «автоубийцы», то «авточудовища» и «автомонстры» и далее могут идти выражения в меру освоения каждым из нас современных фильмов ужасов, а также самых что ни на есть бранных слов.

Психология «неуступчивых» (назовем их так) автовладельцев нуждается, как я думаю, в серьезном изучении. Хотя можно считать и так, что она известна с самых пещерных времен и давным-давно сформулирована нашим народом в пословице: «Кто смел, тот и съел». Разве не похоже то орудие, которым порой отстаивают «свой путь» современные обладатели автомобилей, на дубинки первобытных дикарей? Есть и другое – например, охотничья винтовка. «Не обязательно стрелять, – говорил телекорреспонденту ее обладатель, – надо показать при случае, и подействует». Один мой знакомый, рассказывая о подобных фактах, подвел такой горестный итог: «Звереет народ».

И все-таки что-то мешает мне с ним согласиться. Может быть, то, что имею возможность наблюдать и поведение людей, не озабоченных проблемами личного транспорта. Причем, поскольку часто бываю у перекрестка дорог неподалеку от областной больницы имени Семашко, людей, многие из которых не заморочены городской «цивилизацией», пожилые и не очень здоровые: кто с клюкой, кто с залепленным глазом… Не все сопровождаются добросердными родственниками, а добираться надо: до городской квартиры, автовокзала. И стоящий на остановке общественного транспорта народ обязательно «подмогнет»: подсадит в «маршрутку» или на подножку троллейбуса (это чаще всего), а в нем чьи-то добрые руки примут, обязательно кто-то уступит место, а затем расскажут, на какой остановке надо выходить. Последнее нашим народом особенно любимо, потому однажды пассажирку так запутали, что она сказала в сердцах: «Да хватит вам! Я что, дура? Без вас доеду!» Не поняла женщина благородных человеческих устремлений!

Нынешняя морозная зима создает особенно много «скользких» проблем для пешеходов. Пожилой люд переобувается в разную «безопасную» обувь, вооружается «шпорами», но беды не всегда удается избежать. Едва ли не на моих глазах женщина скатилась прямо под колеса готового вот-вот двинуться автобуса. Стоящие на остановке ахнули, бросились к ней… Но всех опередил юноша в легонькой курточке, который поднял стонущую бедолагу, отряхнул и в автобус ввел…

«Помог старушке через дорогу перебраться» – подобные факты давно уже обыгрываются как «якобы доброта», но когда «звереет народ», и ими пренебрегать не стоит. И вот что я доподлинно видела.

Действительно «старушка», действительно вступила на дорогу, чтобы ее перейти – к больнице имени Семашко, но тут в ней, в этой самой бабке с клюкой, что-то застопорилось. И хочет двинуться дальше, пока зеленый свет горит, но – хватается рукой то за коленку, то за поясницу – никак! Уже и свет готов поменяться, и колонна машин сбоку подросла: час пик, а старушка – ни с места.

Тут из самого первого автомобиля слева выскакивает мужчина лет сорока, с эдакой ласковой укоризной обнимает бабушку, беря ее под локотки, и они вместе надежно и уверенно преодолевают путь. «Ее поди в молодости-то на руках не носили, а тут…» – съехидничал по этому поводу стоящий на тротуаре человек.

А что было делать владельцу автомобиля? Ведь не машина, более дорогая, чем у него, и «крутая», не уступала ему дорогу, а старый и больной человек, которого он воочию видел. Прав классик, который сказал однажды, что богатым и благополучным людям надо постоянно напоминать о том, что есть бедные и несчастные.