На каждого автохама по бабушке с клюкой?

Областная общественно-политическая газета
23:45 МСК
Среда
08 февраля 2017 года
№22 (5309)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области стартует фестиваль игровых судов ХК «Рязань» с блеском выиграл у динамовцев из Петербурга Бюджет Рязанской области пополнился на полмиллиарда рублейРязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровнеВ Рязани обсудили стратегию развития бизнесаВ Рязани будет открыт новый центр поддержки малого и среднего предпринимательства Жажда алкоголя заставила жителя Рязанской области взяться за нож В Рязани «десятка» сбила пешехода Ночью в уборке Рязани от снега были задействованы 59 единиц техники В Рязани задержали серийного вора Рязанская область отмечена в числе лучших по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначенияВ Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства АСИ в ЦФО Дмитрием АбрамовымВ Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью Рязанские активисты ОНФ призвали навести порядок на площадках для ярмарок выходного дня Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области на минувшей неделе не достигла эпидпорога В январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений 41 ДТП произошло за сутки на дорогах Рязанской области Губернатор Рязанской области Олег Ковалев обсудил с аграриями состояние и перспективы развития отрасли растениеводства Двух работников одной из транспортных организаций Рязани незаконно уволили Лучших рязанских ученых наградили в правительстве области В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее Более 15 процентов бюджета Рязанской области направлено на поддержку бизнесаРязанские медики получили награды министерства РФ Участники чемпионата WorldSkills Russia в Рязани обсудили будущее молодых предпринимателей
Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017
Просмотров: 124
№22 (5309) |
Третья полоса
Авторская колонка
Версия для печати

На каждого автохама по бабушке с клюкой?

На каждого автохама по бабушке с клюкой?

Язык наш «обогатился» новым словом – «автохам». Потому что едва ли не каждый день находится повод употребить это слово.

Самые вопиющие случаи, это, конечно, когда владелец автомашины по непонятным (с точки зрения нормальных человеческих отношений) причинам не уступает дорогу скорой медицинской помощи. Но в данном случае составная часть нового слова – «хам», на мой взгляд, никак не соответствует содеянному.

Оно для человека, переступившего нормы общественной морали, слишком мягко. Не могу тут не вспомнить, как несколько лет назад, добираясь до глухого населенного пункта на автобусе, я вгорячах назвала этим словом одного неподобающе ведущего себя мужчину, но, ожидая после этого самых прискорбных для себя последствий, увидела вдруг, что лицо его… расцвело. «Хам», – с удовольствием повторил он, – какое слово культурное».

Так вот: «автохамы» – вовсе не хамы, а, вспоминая тот смертельный случай, который случился по их вине, это если не «автоубийцы», то «авточудовища» и «автомонстры» и далее могут идти выражения в меру освоения каждым из нас современных фильмов ужасов, а также самых что ни на есть бранных слов.

Психология «неуступчивых» (назовем их так) автовладельцев нуждается, как я думаю, в серьезном изучении. Хотя можно считать и так, что она известна с самых пещерных времен и давным-давно сформулирована нашим народом в пословице: «Кто смел, тот и съел». Разве не похоже то орудие, которым порой отстаивают «свой путь» современные обладатели автомобилей, на дубинки первобытных дикарей? Есть и другое – например, охотничья винтовка. «Не обязательно стрелять, – говорил телекорреспонденту ее обладатель, – надо показать при случае, и подействует». Один мой знакомый, рассказывая о подобных фактах, подвел такой горестный итог: «Звереет народ».

И все-таки что-то мешает мне с ним согласиться. Может быть, то, что имею возможность наблюдать и поведение людей, не озабоченных проблемами личного транспорта. Причем, поскольку часто бываю у перекрестка дорог неподалеку от областной больницы имени Семашко, людей, многие из которых не заморочены городской «цивилизацией», пожилые и не очень здоровые: кто с клюкой, кто с залепленным глазом… Не все сопровождаются добросердными родственниками, а добираться надо: до городской квартиры, автовокзала. И стоящий на остановке общественного транспорта народ обязательно «подмогнет»: подсадит в «маршрутку» или на подножку троллейбуса (это чаще всего), а в нем чьи-то добрые руки примут, обязательно кто-то уступит место, а затем расскажут, на какой остановке надо выходить. Последнее нашим народом особенно любимо, потому однажды пассажирку так запутали, что она сказала в сердцах: «Да хватит вам! Я что, дура? Без вас доеду!» Не поняла женщина благородных человеческих устремлений!

Нынешняя морозная зима создает особенно много «скользких» проблем для пешеходов. Пожилой люд переобувается в разную «безопасную» обувь, вооружается «шпорами», но беды не всегда удается избежать. Едва ли не на моих глазах женщина скатилась прямо под колеса готового вот-вот двинуться автобуса. Стоящие на остановке ахнули, бросились к ней… Но всех опередил юноша в легонькой курточке, который поднял стонущую бедолагу, отряхнул и в автобус ввел…

«Помог старушке через дорогу перебраться» – подобные факты давно уже обыгрываются как «якобы доброта», но когда «звереет народ», и ими пренебрегать не стоит. И вот что я доподлинно видела.

Действительно «старушка», действительно вступила на дорогу, чтобы ее перейти – к больнице имени Семашко, но тут в ней, в этой самой бабке с клюкой, что-то застопорилось. И хочет двинуться дальше, пока зеленый свет горит, но – хватается рукой то за коленку, то за поясницу – никак! Уже и свет готов поменяться, и колонна машин сбоку подросла: час пик, а старушка – ни с места.

Тут из самого первого автомобиля слева выскакивает мужчина лет сорока, с эдакой ласковой укоризной обнимает бабушку, беря ее под локотки, и они вместе надежно и уверенно преодолевают путь. «Ее поди в молодости-то на руках не носили, а тут…» – съехидничал по этому поводу стоящий на тротуаре человек.

А что было делать владельцу автомобиля? Ведь не машина, более дорогая, чем у него, и «крутая», не уступала ему дорогу, а старый и больной человек, которого он воочию видел. Прав классик, который сказал однажды, что богатым и благополучным людям надо постоянно напоминать о том, что есть бедные и несчастные.

Статья опубликована в номере 22 (5309) от 08 февраля 2017 года
Благодарность и признательность
Двадцать пятый телерадиомарафон собрал для ветеранов более трех миллионов рублей
Валентина Севостьянова
Музыка касается души
Подведены итоги V городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – Родина моя!»
Вероника Шелякина
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Наука
Слово и дело
Слагаемые успеха профессора Якушина
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
РВ ТВ
Олимпиада тружеников
В Рязани открылся региональный этап чемпионата WorldSkills Russia
Татьяна Клемешева
Общество
В соответствии с действующим законодательством
Внесены изменения в государственные программы области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Поручения губернатора
По материалам официального сайта Правительства области
АПК
Вести АПК
Общество
В перспективе – перемены
Обсуждается проект закона об Общественной палате Рязанской области
Ирина Сизова
Экология
Книги и экология
Конкурс лэпбуков и «ЭкоМир» ждут читателей областной библиотеки в этом году
Анна Добролежа
Культура
Музыка касается души
Подведены итоги V городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – Родина моя!»
Вероника Шелякина
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
Березка моя…
«Как много нам открытий чудных» готовят любознательные дети и увлеченные учителя
Татьяна Банникова
Общество
Сорить не надо!
Рязанца оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что он устроил свалку на принадлежащем ему земельном участке.
№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы