Уважаемые работники научной сферы Рязанской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Научное сообщество Рязанской области объединяет талантливых ученых, работников научно-исследовательских учреждений, конструкторских бюро, вузов. Их инициативы в самых разных сферах деятельности получают высокую оценку не только на региональном, но и на федеральном уровне, о чем свидетельствуют награды и гранты, полученные на престижных всероссийских конкурсах.

В регионе ведется большая работа по поддержке инновационной деятельности, обеспечивается взаимодействие ученых с предприятиями, что во многом способствует внедрению в производство перспективных проектов, увеличению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.

Особое внимание уделяется преемственности в научной сфере, подготовке молодых специалистов. С этой целью выстраивается сотрудничество школ, вузов и ссузов и производства. Эффективность профориентационной работы повысится с открытием Рязанского технопарка «Дружба», где дети будут знакомиться с азами научной деятельности, изучать инженерно-технические специальности.

Я желаю всем, кто связал свою судьбу с наукой, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, настойчивости в достижении поставленных целей, реализации самых смелых идей. Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Рязанской области

О.И. Ковалев

Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели вузов, аспиранты!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем российской науки!

Этот праздник учрежден как признание заслуг отечественной науки, ее важной роли в социально-экономическом развитии России.

Рязанский край обладает мощным научно-техническим и образовательным потенциалом. Наши ученые получили мировое признание, отмечены престижными международными наградами, пользуются заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе. Вклад в развитие науки вносят исследовательские и конструкторские организации, инновационные центры, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов области, а также аспиранты, студенты, чьи уникальные разработки находят применение в электронной промышленности, космической отрасли, педагогике, медицине, сельском хозяйстве.

Уверен, государственная политика, направленная на поддержку инновационной деятельности, высокотехнологических производств, будет способствовать эффективности вашей работы, а значит, развитию Рязанской области, повышению качества жизни людей.

Примите самые искренние слова благодарности за вашу преданность избранному делу, кропотливый труд и неустанный поиск!

От всей души желаю вам здоровья, успехов и благополучия, неиссякаемой энергии и сил для смелых экспериментов и новых достижений на благо российской науки и нашей страны

Председатель Рязанской областной Думы,

секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.В. Фомин