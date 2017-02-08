Областная общественно-политическая газета
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08 февраля 2017 года
№22 (5309)
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08.02.2017
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№22 (5309) |
Вторая полоса
Праздник
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8 февраля – День российской науки

Уважаемые работники научной сферы Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Научное сообщество Рязанской области объединяет талантливых ученых, работников научно-исследовательских учреждений, конструкторских бюро, вузов. Их инициативы в самых разных сферах деятельности получают высокую оценку не только на региональном, но и на федеральном уровне, о чем свидетельствуют награды и гранты, полученные на престижных всероссийских конкурсах.

В регионе ведется большая работа по поддержке инновационной деятельности, обеспечивается взаимодействие ученых с предприятиями, что во многом способствует внедрению в производство перспективных проектов, увеличению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.

Особое внимание уделяется преемственности в научной сфере, подготовке молодых специалистов. С этой целью выстраивается сотрудничество школ, вузов и ссузов и производства. Эффективность профориентационной работы повысится с открытием Рязанского технопарка «Дружба», где дети будут знакомиться с азами научной деятельности, изучать инженерно-технические специальности.

Я желаю всем, кто связал свою судьбу с наукой, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, настойчивости в достижении поставленных целей, реализации самых смелых идей. Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Рязанской области
О.И. Ковалев

Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели вузов, аспиранты!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем российской науки!

Этот праздник учрежден как признание заслуг отечественной науки, ее важной роли в социально-экономическом развитии России.

Рязанский край обладает мощным научно-техническим и образовательным потенциалом. Наши ученые получили мировое признание, отмечены престижными международными наградами, пользуются заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе. Вклад в развитие науки вносят исследовательские и конструкторские организации, инновационные центры, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов области, а также аспиранты, студенты, чьи уникальные разработки находят применение в электронной промышленности, космической отрасли, педагогике, медицине, сельском хозяйстве.

Уверен, государственная политика, направленная на поддержку инновационной деятельности, высокотехнологических производств, будет способствовать эффективности вашей работы, а значит, развитию Рязанской области, повышению качества жизни людей.

Примите самые искренние слова благодарности за вашу преданность избранному делу, кропотливый труд и неустанный поиск!

От всей души желаю вам здоровья, успехов и благополучия, неиссякаемой энергии и сил для смелых экспериментов и новых достижений на благо российской науки и нашей страны

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Статья опубликована в номере 22 (5309) от 08 февраля 2017 года
Олимпиада тружеников
В Рязани открылся региональный этап чемпионата WorldSkills Russia
Татьяна Клемешева
В соответствии с действующим законодательством
Внесены изменения в государственные программы области
По материалам официального сайта Правительства области
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Читайте в этом номере:
Наука
Слово и дело
Слагаемые успеха профессора Якушина
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
РВ ТВ
Олимпиада тружеников
В Рязани открылся региональный этап чемпионата WorldSkills Russia
Татьяна Клемешева
Общество
Поручения губернатора
По материалам официального сайта Правительства области
АПК
Вести АПК
Общество
В перспективе – перемены
Обсуждается проект закона об Общественной палате Рязанской области
Ирина Сизова
Экология
Книги и экология
Конкурс лэпбуков и «ЭкоМир» ждут читателей областной библиотеки в этом году
Анна Добролежа
Общество
Благодарность и признательность
Двадцать пятый телерадиомарафон собрал для ветеранов более трех миллионов рублей
Валентина Севостьянова
Культура
Музыка касается души
Подведены итоги V городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – Родина моя!»
Вероника Шелякина
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
Березка моя…
«Как много нам открытий чудных» готовят любознательные дети и увлеченные учителя
Татьяна Банникова
Общество
Сорить не надо!
Рязанца оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что он устроил свалку на принадлежащем ему земельном участке.
№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
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