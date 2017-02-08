В соответствии с действующим законодательством

Внесены изменения в государственные программы области

Состоялось заседание регионального правительства, которое провел губернатор области Олег Ковалев. В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, администрации г. Рязани.

В начале заседания губернатор представил вновь назначенного начальника УФСБ России по Рязанской области Сергея Ерофеева.

В ходе заседания правительства региона был одобрен ряд законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в нормативно-правовые акты и государственные программы Рязанской области с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством. В частности, они касаются государственных программ «Социальная защита и поддержка населения на 2014–2020 годы», «Развитие культуры и туризма на 2015–2020 годы», «Дорожное хозяйство на 2014–2022 годы», «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015–2020 годах».

В рамках рассмотрения вопросов повестки заседания министр образования региона Ольга Щетинкина доложила о внесении изменений в Закон Рязанской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Изменения вносятся для приведения регионального закона в соответствие с федеральными нормативными актами и направлены на улучшение ситуации с обеспечением детей-сирот социальными гарантиями.

Ольга Щетинкина также доложила о приведении «Порядка предоставления грантов молодым специалистам, принятым на должность педагогического работника в муниципальные и государственные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности» в соответствие с региональной программой развития образования на 2014–2025 годы. Во время обсуждения законопроекта губернатор Олег Ковалев отметил необходимость уделить особое внимание целевому обучению специалистов для сельской местности. «На сегодняшний момент мы по целевому приему используем менее 50% мест от того количества, которое нам выделяет Рязанский агротехнологический университет. Это недоработка, которую надо устранить, выработать эффективный механизм, задействовать органы местного самоуправления, – сказал Олег Ковалев. – Отрасль сельского хозяйства ежегодно дает прирост 3–5%, она нуждается в кадрах, и мы эти кадры должны обеспечить».